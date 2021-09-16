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¿SERAN MEDICOS DE VERDAD? (version documentada)
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311 views • September 16, 2021
Los doctores Brandes, Yahbes y Borini dicen ser mucho más que médicos por la verdad.
Aseguran ser Médicos de Verdad, pues ellos aducen apoyar y hacer cumplir de manera incondicional el Juramento Médico Hipocrático.
Eso, ¿será verdad?
¿Son médicos hipócritas o son verdaderamente hipocráticos?
Esta GUERRA PLANDEMICA la estamos perdiendo. Que hemos hecho para que eso ocurra?
Los profesionales activistas, lideres y referentes sociales anti plandemia y anti agendas globalistas de explotacion y exterminio, deben promover y exijir que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.
Aseguran ser Médicos de Verdad, pues ellos aducen apoyar y hacer cumplir de manera incondicional el Juramento Médico Hipocrático.
Eso, ¿será verdad?
¿Son médicos hipócritas o son verdaderamente hipocráticos?
Esta GUERRA PLANDEMICA la estamos perdiendo. Que hemos hecho para que eso ocurra?
Los profesionales activistas, lideres y referentes sociales anti plandemia y anti agendas globalistas de explotacion y exterminio, deben promover y exijir que se realicen estudios y ensayos clínicos de terapias alternativas (integrativas/ complementarias) las cuales ya han demostrado ser seguras y sumamente eficaces contra el síndrome covid (ivermectina, hidroxicloroquina, ibuprofeno inhalado, peróxido de hidrogeno, terapia ortomelecular, etc. y principalmente la solución de dióxido de cloro). Varios países ya han realizado los estudios y ensayos clínicos de la solución de dióxido de cloro cumpliendo con todos los protocolos médicos y legales demostrando la alta seguridad y eficacia del mismo como uso terapéutico contra el síndrome covid. De hecho, Bolivia en octubre del 2020 ya legalizo el CDS (dióxido de cloro) como uso terapéutico contra dicho síndrome. Los resultados son excelentes.
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