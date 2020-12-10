Salmo 121 Dios te guardará de todo mal (con letra)

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3 views • December 10, 2020



Poderoso Salmo 121 en el cual el salmista nos dice que a pesar de todos los problemas y obstáculos, que podamos estar enfrentando, Dios nos ayuda y socorre. Nuestra vida está en sus manos poderosas y amorosas. Nuestro Padre Celestial no descansa y nos protege. Él tiene todo el poder!



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