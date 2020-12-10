© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Salmo 121 Dios te guardará de todo mal (con letra)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • December 10, 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KD5GwnDCEiU
Poderoso Salmo 121 en el cual el salmista nos dice que a pesar de todos los problemas y obstáculos, que podamos estar enfrentando, Dios nos ayuda y socorre. Nuestra vida está en sus manos poderosas y amorosas. Nuestro Padre Celestial no descansa y nos protege. Él tiene todo el poder!
Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo video. Dale like al video para que Youtube lo recomiende. Comparte el video para bendecir a otras personas. Gracias por tu apoyo!
Facebook: https://www.facebook.com/La-Fuente-de-Vida-103649454945307
Poderoso Salmo 121 en el cual el salmista nos dice que a pesar de todos los problemas y obstáculos, que podamos estar enfrentando, Dios nos ayuda y socorre. Nuestra vida está en sus manos poderosas y amorosas. Nuestro Padre Celestial no descansa y nos protege. Él tiene todo el poder!
Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando subamos un nuevo video. Dale like al video para que Youtube lo recomiende. Comparte el video para bendecir a otras personas. Gracias por tu apoyo!
Facebook: https://www.facebook.com/La-Fuente-de-Vida-103649454945307
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.