Le droit contre les abus des petits chefs ! Et la lettre des Policiers Indignés par le port du masque obligatoire - Me Brusa

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REACTION19 WEBTV :



Et la lettre au président des Policiers En Colère contre l'obligation du port du masque : minute 31'08"

https://youtu.be/y3Ft4dpXAag?t=1868



Le texte de cette lettre extraordinaire envoyée à M. MACRON par le Groupe des POLICIERS, envoyée à REACTION19 :

INDIGNÉS : 8 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=y3Ft4dpXAag REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ Et la lettre au président des Policiers En Colère contre l'obligation du port du masque : minute 31'08"Le texte de cette lettre extraordinaire envoyée à M. MACRON par le Groupe des POLICIERS, envoyée à REACTION19 :INDIGNÉS : https://www.facebook.com/Reaction19Asso/posts/170955901268327 Keywords covid19masquesdroitpoliciers indignesatteinte aux libertes

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