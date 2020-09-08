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Le droit contre les abus des petits chefs ! Et la lettre des Policiers Indignés par le port du masque obligatoire - Me Brusa
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4 views • September 08, 2020
8 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=y3Ft4dpXAag
REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Et la lettre au président des Policiers En Colère contre l'obligation du port du masque : minute 31'08"
https://youtu.be/y3Ft4dpXAag?t=1868
Le texte de cette lettre extraordinaire envoyée à M. MACRON par le Groupe des POLICIERS, envoyée à REACTION19 :
INDIGNÉS : https://www.facebook.com/Reaction19Asso/posts/170955901268327
REACTION19 WEBTV : https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Et la lettre au président des Policiers En Colère contre l'obligation du port du masque : minute 31'08"
https://youtu.be/y3Ft4dpXAag?t=1868
Le texte de cette lettre extraordinaire envoyée à M. MACRON par le Groupe des POLICIERS, envoyée à REACTION19 :
INDIGNÉS : https://www.facebook.com/Reaction19Asso/posts/170955901268327
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