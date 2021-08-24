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Entretien sans langue de bois ! - Silvano Trotta
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1 view • August 24, 2021
19 août 2021 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Forbans:3
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
@SilvanoTrotta
Etonné du silence des artistes, j'ai réalisé un entretien sans langue de bois du chanteur du groupe les Forbans, en espérant que cela incitera les autres artistes, à venir s'exprimer sur ce que l'on vit actuellement. On apprend beaucoup de choses à écouter Bébert, chanteur et leader du groupe.
Pour me suivre au quotidien :
https://t.me/trottasilvano
Le site des Forbans :
https://lesforbans.com
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
@SilvanoTrotta
Etonné du silence des artistes, j'ai réalisé un entretien sans langue de bois du chanteur du groupe les Forbans, en espérant que cela incitera les autres artistes, à venir s'exprimer sur ce que l'on vit actuellement. On apprend beaucoup de choses à écouter Bébert, chanteur et leader du groupe.
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