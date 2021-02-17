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Saatanallisen salaliiton paljastuminen katolisen kirkon sisällä
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289 views • February 17, 2021
Katolisen kirkon sisällä on paljastunut papiston keskuudessa pedofiliaa. Katolisen kirkon papiston pedofilia ei ole kaikilta osin tavallista pedofiliaa, sillä osa katolisen kirkon sisällä paljastuneesta pedofiliasta on satanistista pedofiliaa. Katolisen kirkon sisällä on paljastunut saatanallinen salaliitto, jossa osa kirkon papistoa esiintyy Jumalan palvelijoina, mutta todellisuudessa he harjoittavat äärimmäisiä pahuuden tekoja. Kaikki ei ole aina sitä mitä luulemme sen olevan.
Lähteitä:
https://edition.cnn.com/2018/08/14/us/pennsylvania-catholic-church-grand-jury/index.html
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pedofiilipappien-hyvaksikaytto-oli-haikailematonta-alaston-lapsi-naytteli-jeesusta-ristilla-hyvaksikayttettavat-merkittiin-ja-alaikaiset-raiskatut-pakotettiin-aborttiin/7032956#gs.8jLTVKM
https://www.biblio.com/malachi-martin/author/474
https://www.amazon.de/-/en/William-H-Kennedy/dp/0900588063
https://www.catholicworldreport.com/2018/08/15/i-dont-know-if-they-will-ever-reveal-why-he-was-murdered/
Lähteitä:
https://edition.cnn.com/2018/08/14/us/pennsylvania-catholic-church-grand-jury/index.html
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pedofiilipappien-hyvaksikaytto-oli-haikailematonta-alaston-lapsi-naytteli-jeesusta-ristilla-hyvaksikayttettavat-merkittiin-ja-alaikaiset-raiskatut-pakotettiin-aborttiin/7032956#gs.8jLTVKM
https://www.biblio.com/malachi-martin/author/474
https://www.amazon.de/-/en/William-H-Kennedy/dp/0900588063
https://www.catholicworldreport.com/2018/08/15/i-dont-know-if-they-will-ever-reveal-why-he-was-murdered/
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