Saatanallisen salaliiton paljastuminen katolisen kirkon sisällä

Katolisen kirkon sisällä on paljastunut papiston keskuudessa pedofiliaa. Katolisen kirkon papiston pedofilia ei ole kaikilta osin tavallista pedofiliaa, sillä osa katolisen kirkon sisällä paljastuneesta pedofiliasta on satanistista pedofiliaa. Katolisen kirkon sisällä on paljastunut saatanallinen salaliitto, jossa osa kirkon papistoa esiintyy Jumalan palvelijoina, mutta todellisuudessa he harjoittavat äärimmäisiä pahuuden tekoja. Kaikki ei ole aina sitä mitä luulemme sen olevan.Lähteitä: