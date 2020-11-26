Le 18/11/2020 notre Soeur Valerie a ete reveillee par de grands coups de tonnerres : Notre Pere Celeste Est tres en colere et dit que Son Peuple prie de faux dieux et qu'il est dans de fausses religions.

Valerie a eu tellement peur qu'elle s'est vue aller se cacher dans la chambre de sa fille. Lorsqu'elle allait dans la chambre de sa fille il y avait de la lumiere sous ses pieds.

Il etait 1h05 : Psaume 119.105

Ta Parole Est une lampe a mes pieds une lumiere sur le sentier.

Immergeons nous en Sa Parole Seule.