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TA PAROLE EST UNE LAMPE
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7 views • November 26, 2020
Le 18/11/2020 notre Soeur Valerie a ete reveillee par de grands coups de tonnerres : Notre Pere Celeste Est tres en colere et dit que Son Peuple prie de faux dieux et qu'il est dans de fausses religions.
Valerie a eu tellement peur qu'elle s'est vue aller se cacher dans la chambre de sa fille. Lorsqu'elle allait dans la chambre de sa fille il y avait de la lumiere sous ses pieds.
Il etait 1h05 : Psaume 119.105
Ta Parole Est une lampe a mes pieds une lumiere sur le sentier.
Immergeons nous en Sa Parole Seule.
Valerie a eu tellement peur qu'elle s'est vue aller se cacher dans la chambre de sa fille. Lorsqu'elle allait dans la chambre de sa fille il y avait de la lumiere sous ses pieds.
Il etait 1h05 : Psaume 119.105
Ta Parole Est une lampe a mes pieds une lumiere sur le sentier.
Immergeons nous en Sa Parole Seule.
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