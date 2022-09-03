Robert Ryder entrevista a Patrick Quanten

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Patrick Quanten nació en Bélgica, en 1955, y se graduó en Bruselas como médico de medicina general en 1983. Desde ahí se trasladó a Alderney, una de las Islas del Canal de la Mancha, bajo dependencia de la corona británica, y estuvo ejerciendo la medicina solo en su consulta durante 18 años (hasta el 2001).
La frustración con la inefectividad de la medicina ortodoxa occidental le empujó a estudiar todo aquello que llegaba hasta él, relacionado con la salud, y durante sus últimos 10 años en Alderney estuvo luchando por integrar la medicina occidental con las terapias alternativas que había ido conociendo.
Cuando en el 2001 llegó a comprender que tal integración era totalmente imposible, renunció a su práctica como médico ortodoxo, y empezó a dedicar su vida al completo a la enseñanza de una mejor comprensión de la salud.
Además de dar conferencias y cursos, el Dr. Quanten escribe artículos, y publica una revista propia sobre salud, de aparición bimensual (ver www.activehealthcare.co.uk). También asesora individualmente utilizando únicamente técnicas clínicas naturales.
Además de sus titulaciones médicas, y del hecho de que ha estudiado y practicado la mayoría de terapias alternativas, el Dr. Quanten tiene el título de Doctor en Medicina Ayurvédica, Doctor en Homeopatía, Diplomado en Masaje Tradicional Tailandés, Ozonoterapia y en Reiki.