OUR WORLD-Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ-SPIRITUAL MESSAGE BY KATERINA KOSTAKI

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NARRATIVE IN GREEK LANGUAGE-SUBTITLES IN ENGLISH LANGUAGE.
MESSAGE OF THE DAY
"Cosmos they way we comprehend will be entirely different.
"It will be a World alike we ourselves think of.
What you seek is seeking you.
What you imagine you create.
What you imagine you create
For those who aknowledge how to create
A new is coming to replace the Old.
Everything will pretty soon fall its rightfull place".
THIS IS MY PERCEPTION OF THIS MESSAGE
In a full of strange events Time, we learn to move with the flow of energy, our vibrations, our dreams, our intuition.
We are connected with Gaia, the World, the Universe. We choose who and where we want to be.
We choose our thoughts.
We testify facts and operate with distinction, intuition, evaluation.
We analyze, search, we learn. Additionally we we learn how to comprehend.
Katerina Kostaki is a Greek visionary author poet healer. mentor Blogger Youtuber and speaker on her Live Broadcasting "Dream States Reloaded" on her Private Group on Facebook as well as her Youtube Channel.
Owner of the Global Community entitled "ACADEMY OF INNER LIGHT".
Author of 8 books, 5 Greek and 3 English ones all available on Amazon and various online bookstores.
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 13 04 2020 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (CHANNELING) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
"Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ.
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΕ ΨΑΧΝΕΙ.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ.
ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΑΚΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ.
ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ."
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Μέσα σε μια εποχή περίεργων γεγονότων μαθαίνουμε να λειτουργούμε μέσα απο την ροή της ενέργειας, τις δονήσεις τα όνειρα, την διαίσθηση μας.
Συνδεόμαστε με την Γαια, τον Κόσμο, το Σύμπαν. Επιλέγουμε ποιοι και που θέλουμε να είμαστε.
Επιλέγουμε τις σκέψεις μας.
Παρακολουθούμε τα γεγονότα και λειτουργούμε με διάκριση, διαίσθηση, αξιολόγηση.
Αναλύουμε, ψάχνουμε, μαθαίνουμε και πάνω απο όλα μαθαίνουμε πως να σκεφτόμαστε.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 13 04 2020 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΔΩ:https://www.youtube.com/watch?v=sfh0YtDkhKQ
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT".
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED".
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
WEBPAGES/BLOGS
AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP (ACADEMY OF INNER LIGHT)
http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK PAGE
http://www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE
http://www.facebook.com/katerinakostaki
http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
http://www.linkedin.com/in/katerinakostaki
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3