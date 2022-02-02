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A partir de hoy Dinamarca eliminó todas las restricciones, y declaró que el Covid dejará de ser considerada una enfermedad crítica.
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0 view • February 02, 2022
A partir de hoy Dinamarca eliminó todas las restricciones, y declaró que el Covid dejará de ser considerada una enfermedad crítica.
(Para que algo asi no sea muy chocante para los covidianos dicen que el motivo es porque más de la mitad de la población recibió sus dosis de refuerzo. Asi solo pueden agradecer a sus verdugos.)
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