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Ikke flere hemmeligheder - (No more secrets) - covid19
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8 views • May 19, 2020
I lyset af den seneste mink skandale - og maske undersøgelsen så må man undre sig. Hvor mange andre ting ligger uafklaret, ved de egentlig hvad de laver ?
Det er tid til at danske politikere kommer ud af skabet - ikke flere hemmeligheder.
(Dansk intro og slut-tekster - med engelsk tale/undertekster.)
En nobelprisvinder, en retsmediciner, en læge fra et NYC covidhospital og en Italiensk politikker SOM IKKE HOLDER SIG TILBAGE. + en lille overaskelse.
Hør hvad fire top professionelle mennesker mener om covid19 - det er overraskende. Send denne video til danske politikkere, journalister og dine venner - ikke flere hemmeligheder! Vores Mail: [email protected]
Vittorio Sgarbi dansk tekstet https://www.brighteon.com/dashboard/videos/c51a4b16-b96a-484b-9fe9-23a2e2c69f87
Det er tid til at danske politikere kommer ud af skabet - ikke flere hemmeligheder.
(Dansk intro og slut-tekster - med engelsk tale/undertekster.)
En nobelprisvinder, en retsmediciner, en læge fra et NYC covidhospital og en Italiensk politikker SOM IKKE HOLDER SIG TILBAGE. + en lille overaskelse.
Hør hvad fire top professionelle mennesker mener om covid19 - det er overraskende. Send denne video til danske politikkere, journalister og dine venner - ikke flere hemmeligheder! Vores Mail: [email protected]
Vittorio Sgarbi dansk tekstet https://www.brighteon.com/dashboard/videos/c51a4b16-b96a-484b-9fe9-23a2e2c69f87
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