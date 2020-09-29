Маски в медицине: исторические и научные факты / The Science & History Of Masks In Medicine

▶ ВИДЕО: Маски в медицине исторические и научные факты 🎬

😷 Защитные маски много лет используются в медицине - но как же все начиналось? И насколько они эффективны? ⁉



🤡 Многие народы мира на протяжении веков использовали маски для проведения ритуалов, во время различных празднеств, и не только...

👀 Давайте разберемся, что же наука говорит о хирургических масках и о других их разновидностях респираторов. Научные данные опровергают миф об эффективности масок, особенно для рядового населения. Но миллионам людей все еще навязывают устаревшие догмы, что вы должны задыхаться, чтобы защитить себя.



🙇‍♂ Многим экспертам от здравоохранения, публичным деятелям и политикам будет непросто признать, что они допустили ошибку, и переместить наконец акцент в обсуждении на то, как помочь гражданам стать здоровее клинически доказанными способами.



⚠ Но это не страшно, это не умаляет значимости науки. В этом сама суть науки - ей все равно, во что вы верите. Невозможно силой мысли заставить маски стать эффективнее, чем они есть на самом деле. Как и нельзя сделать маски менее разрушительными для здоровья нас и наших детей. Настало время победить страх с помощью фактов, и помочь семье и близким обрести здоровье.



🐩 Нам нельзя больше жить в изоляции и непонимании. Нельзя больше отказываться от здравого смысла во времена нестабильности. И нельзя отказываться от своей человечности перед лицом страха.

‼ Настало время для эффективных решений на благо всего общества. Настало время изменить мир к лучшему!



👏🏻 Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков МедАльтернатива.инфо 👍🏻



✅ Над созданием русской версии фильма работали:

📜 Русский перевод: Ксения Нагаева

✏ Редактор перевода: Алёна Басарева

📺 Озвучка и монтаж: Сергей Горин, Мастерская АзъЕсмь специально для МедАльтернатива.инфо