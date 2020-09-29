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Маски в медицине: исторические и научные факты / The Science & History Of Masks In Medicine
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333 views • September 29, 2020
▶ ВИДЕО: Маски в медицине исторические и научные факты 🎬
😷 Защитные маски много лет используются в медицине - но как же все начиналось? И насколько они эффективны? ⁉
🤡 Многие народы мира на протяжении веков использовали маски для проведения ритуалов, во время различных празднеств, и не только...
👀 Давайте разберемся, что же наука говорит о хирургических масках и о других их разновидностях респираторов. Научные данные опровергают миф об эффективности масок, особенно для рядового населения. Но миллионам людей все еще навязывают устаревшие догмы, что вы должны задыхаться, чтобы защитить себя.
🙇♂ Многим экспертам от здравоохранения, публичным деятелям и политикам будет непросто признать, что они допустили ошибку, и переместить наконец акцент в обсуждении на то, как помочь гражданам стать здоровее клинически доказанными способами.
⚠ Но это не страшно, это не умаляет значимости науки. В этом сама суть науки - ей все равно, во что вы верите. Невозможно силой мысли заставить маски стать эффективнее, чем они есть на самом деле. Как и нельзя сделать маски менее разрушительными для здоровья нас и наших детей. Настало время победить страх с помощью фактов, и помочь семье и близким обрести здоровье.
🐩 Нам нельзя больше жить в изоляции и непонимании. Нельзя больше отказываться от здравого смысла во времена нестабильности. И нельзя отказываться от своей человечности перед лицом страха.
‼ Настало время для эффективных решений на благо всего общества. Настало время изменить мир к лучшему!
👏🏻 Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков МедАльтернатива.инфо 👍🏻
✅ Над созданием русской версии фильма работали:
📜 Русский перевод: Ксения Нагаева
✏ Редактор перевода: Алёна Басарева
📺 Озвучка и монтаж: Сергей Горин, Мастерская АзъЕсмь специально для МедАльтернатива.инфо
😷 Защитные маски много лет используются в медицине - но как же все начиналось? И насколько они эффективны? ⁉
🤡 Многие народы мира на протяжении веков использовали маски для проведения ритуалов, во время различных празднеств, и не только...
👀 Давайте разберемся, что же наука говорит о хирургических масках и о других их разновидностях респираторов. Научные данные опровергают миф об эффективности масок, особенно для рядового населения. Но миллионам людей все еще навязывают устаревшие догмы, что вы должны задыхаться, чтобы защитить себя.
🙇♂ Многим экспертам от здравоохранения, публичным деятелям и политикам будет непросто признать, что они допустили ошибку, и переместить наконец акцент в обсуждении на то, как помочь гражданам стать здоровее клинически доказанными способами.
⚠ Но это не страшно, это не умаляет значимости науки. В этом сама суть науки - ей все равно, во что вы верите. Невозможно силой мысли заставить маски стать эффективнее, чем они есть на самом деле. Как и нельзя сделать маски менее разрушительными для здоровья нас и наших детей. Настало время победить страх с помощью фактов, и помочь семье и близким обрести здоровье.
🐩 Нам нельзя больше жить в изоляции и непонимании. Нельзя больше отказываться от здравого смысла во времена нестабильности. И нельзя отказываться от своей человечности перед лицом страха.
‼ Настало время для эффективных решений на благо всего общества. Настало время изменить мир к лучшему!
👏🏻 Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков МедАльтернатива.инфо 👍🏻
✅ Над созданием русской версии фильма работали:
📜 Русский перевод: Ксения Нагаева
✏ Редактор перевода: Алёна Басарева
📺 Озвучка и монтаж: Сергей Горин, Мастерская АзъЕсмь специально для МедАльтернатива.инфо
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