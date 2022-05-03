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Soirée électorale 2nd tour France 2 : les 2,9 millions de voix en moins de MLP
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30 views • May 03, 2022
Source : https://www.france.tv/france-2/presidentielle-2022/3284233-2nd-tour-partie-3.html
A partir de 2h49'09" jusqu'à 2h51'39"
Soit donc, l'émission ayant démarré à 18h21 : 21h10
Et enfin à 4h24'08" à 4h24'45" soit à 22h45
A 20h12 : MLP 14 603 774 voix
à 22h45 : MLP 11 661 111 voix, soit -2 942 663 voix
Parallèlement à 20h12 : EM 14 388 938
à 22h45 : EM 14 193 707, soit -195 23 voix
Communiqué officiel France Télévision : « Une erreur informatique nous a amené à afficher brièvement des chiffres erronés lors de cette soirée électorale. A 21h10, le logiciel qui nous permet d'afficher les données du ministère de l'intérieur, hors de cause, a compté les voix de petites communes deux fois, aussi bien pour un candidat que pour l'autre. Cette erreur, constatée immédiatement, a été corrigée en quelques minutes. »
Site officiel des résultats au niveau des communes https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/election-presidentielle-des-10-et-24-avril-2022-resultats-du-second-tour/#resources
Et cf. https://t.me/momotchiii/3629
A partir de 2h49'09" jusqu'à 2h51'39"
Soit donc, l'émission ayant démarré à 18h21 : 21h10
Et enfin à 4h24'08" à 4h24'45" soit à 22h45
A 20h12 : MLP 14 603 774 voix
à 22h45 : MLP 11 661 111 voix, soit -2 942 663 voix
Parallèlement à 20h12 : EM 14 388 938
à 22h45 : EM 14 193 707, soit -195 23 voix
Communiqué officiel France Télévision : « Une erreur informatique nous a amené à afficher brièvement des chiffres erronés lors de cette soirée électorale. A 21h10, le logiciel qui nous permet d'afficher les données du ministère de l'intérieur, hors de cause, a compté les voix de petites communes deux fois, aussi bien pour un candidat que pour l'autre. Cette erreur, constatée immédiatement, a été corrigée en quelques minutes. »
Site officiel des résultats au niveau des communes https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/election-presidentielle-des-10-et-24-avril-2022-resultats-du-second-tour/#resources
Et cf. https://t.me/momotchiii/3629
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