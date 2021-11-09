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Καταιγιστικός Κασιδιάρης αποκαλύπτει Lockdown ανεμβολίαστων, κύμα ακρίβειας, εθνικές ήττες..
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187 views • November 09, 2021
Ο Ηλίας Κασιδιάρης συνομιλεί με το δικηγόρο, Πέτρο Δημητριάδη, μετά την επιβολή αντισυνταγματικής απαγόρευσης της επικοινωνίας του με άλλα πρόσωπα. Αποκαλύπτει:
- Τα κυβερνητικά σχέδια για νέους σκληρούς περιορισμούς στους ανεμβολίαστους πολίτες
- Τις ευθύνες της ΝΔ για το κύμα ακρίβειας που επελαύνει
- Τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μακεδονίας μας μετά την πτώση του Ζάεφ
- Τη ραγδαία άνοδο του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφει 4% στη Β’ Αθήνας και 7.5% στην Κεντρική Μακεδονία (τρίτο κόμμα στο Νομό Πέλλας)
- Τα κυβερνητικά σχέδια για νέους σκληρούς περιορισμούς στους ανεμβολίαστους πολίτες
- Τις ευθύνες της ΝΔ για το κύμα ακρίβειας που επελαύνει
- Τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μακεδονίας μας μετά την πτώση του Ζάεφ
- Τη ραγδαία άνοδο του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφει 4% στη Β’ Αθήνας και 7.5% στην Κεντρική Μακεδονία (τρίτο κόμμα στο Νομό Πέλλας)
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