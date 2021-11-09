Καταιγιστικός Κασιδιάρης αποκαλύπτει Lockdown ανεμβολίαστων, κύμα ακρίβειας, εθνικές ήττες..

Ο Ηλίας Κασιδιάρης συνομιλεί με το δικηγόρο, Πέτρο Δημητριάδη, μετά την επιβολή αντισυνταγματικής απαγόρευσης της επικοινωνίας του με άλλα πρόσωπα. Αποκαλύπτει:

- Τα κυβερνητικά σχέδια για νέους σκληρούς περιορισμούς στους ανεμβολίαστους πολίτες

- Τις ευθύνες της ΝΔ για το κύμα ακρίβειας που επελαύνει

- Τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μακεδονίας μας μετά την πτώση του Ζάεφ

- Τη ραγδαία άνοδο του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφει 4% στη Β’ Αθήνας και 7.5% στην Κεντρική Μακεδονία (τρίτο κόμμα στο Νομό Πέλλας)