UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: Infalibilidad y tiranía

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Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”
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Entre las declaraciones contradictorias de los dos papas en la página anterior, ¿cuál debemos creer? Pío IX sólo reafirma la represión de los derechos humanos básicos que sus predecesores persistentemente pusieron en vigor a fin de poner a toda la humanidad bajo la autoridad absoluta de la Iglesia Católica Romana. Juan Pablo II quisiera hacernos creer que su iglesia siempre ha defendido las libertades básicas y que aún lo hace hoy. Parece sincero. Sin embargo, contradice la voz constante del papado y los dogmas de su iglesia a través de los siglos, dogmas que todavía están en vigor en la actualidad.