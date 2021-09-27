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ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ... 💥
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501 views • September 27, 2021
Είναι γεγονός η πρώτη ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις παρενέργειες των πειραματικών "σκευασμάτων (μάλλον παγκόσμια πρώτη) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης‼️‼️‼️
Αυτό έγινε μετά από καταγγελία του Ιατρού Παναγιώτη Παππαγιαννάκη ο οποίος προσκόμισε πληθώρα σχετικών στοιχείων από τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΤΣΙΜΠΗΜΕΝΟΙ" (58 ΑΤΟΜΩΝ ΟΛΟΙ "ΤΣΙΜΠΗΜΕΝΟΙ")‼️‼️‼️‼️‼️‼️
ΥΓ:ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΑ‼️‼️‼️
Αυτό έγινε μετά από καταγγελία του Ιατρού Παναγιώτη Παππαγιαννάκη ο οποίος προσκόμισε πληθώρα σχετικών στοιχείων από τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΤΣΙΜΠΗΜΕΝΟΙ" (58 ΑΤΟΜΩΝ ΟΛΟΙ "ΤΣΙΜΠΗΜΕΝΟΙ")‼️‼️‼️‼️‼️‼️
ΥΓ:ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΑ‼️‼️‼️
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