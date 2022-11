ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ; https://ugetube.com/watch/9Ns8IEqIwabxeny

https://rumble.com/v1pyyck-the-antichrist-dictatorship-666.html (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) Ή ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ;

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ QR CODE ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/iερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021… ΓΙΑΤΙ «ΕΙΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΝΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»!





ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ)

https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html .

ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.





ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ!!!





THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,

https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .





ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE UNTIL THEY STOPPED THE VACCINE OF DEATH. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ

https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .





ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj .





ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad , https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html .





Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .





ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΥΤΕΨΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 666 ΣΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΑΟ https://rumble.com/v1nfvqg-the-dead-soul-of-demonized-society.html ,

https://www.brighteon.com/773aa37b-2668-4e64-a475-1db24b0cdcbd , https://ugetube.com/watch/ESDgwa377wi6Kde . Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/9Ns8IEqIwabxeny