Презентация Клаудии Куэрво. Случай кота Химено. Речь на испанском языке с субтитрами на русском.





Фрагмент видеозаписи презентации лицензированного специалиста Клаудии Селии Куэрво Эспиносы о случае с котом Химено в рамках доклада под названием «Душа и биологические программы для выживания», состоявшегося в четверг, 29 мая 2025 года, в рамках Пятого Международного Конгресса Регрессивной Терапии, прошедшего в бальнеарио Аликун Де Лас Торрес (Гранада, Андалусия).





Регрессивный терапевт Клаудия Куэрво рассказывает о том, как кот чья морда и тело истощены укусами и царапинами, исцеляется от нескольких травм, при этом клиенткой является женщина, наиболее близкая к животному. Это была командная терапевтическая работа, в которой также участвовали терапевты Виктория Амадор и Хосе Кинтеро Завала.





Продолжительность: 7 минут 13 секунд. Язык: кастильская речь (испанская речь), субтитры на русском.





Ссылка на видео полной версии доклада на кастильском (на испанском) языке:





https://youtu.be/CmJmLXCTiEU





Ссылка для доступа ко всем доступным докладам конгресса на кастильском (на испанском) языке:





https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip





Перевод: Виктория Слатина.