Презентация Клаудии Куэрво. Случай кота Химено. Речь на испанском языке с субтитрами на русском.
Фрагмент видеозаписи презентации лицензированного специалиста Клаудии Селии Куэрво Эспиносы о случае с котом Химено в рамках доклада под названием «Душа и биологические программы для выживания», состоявшегося в четверг, 29 мая 2025 года, в рамках Пятого Международного Конгресса Регрессивной Терапии, прошедшего в бальнеарио Аликун Де Лас Торрес (Гранада, Андалусия).
Регрессивный терапевт Клаудия Куэрво рассказывает о том, как кот чья морда и тело истощены укусами и царапинами, исцеляется от нескольких травм, при этом клиенткой является женщина, наиболее близкая к животному. Это была командная терапевтическая работа, в которой также участвовали терапевты Виктория Амадор и Хосе Кинтеро Завала.
Продолжительность: 7 минут 13 секунд. Язык: кастильская речь (испанская речь), субтитры на русском.
Перевод: Виктория Слатина.