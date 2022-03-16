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АФОНСКИЙ ИЕРОСХИМОНАХ ОНУФРIЙ: Пречистая Своим Покровом грядущего Царя охраняет! Сама Пречистая грядущего Царя являет!
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717 views • March 16, 2022
☦️
Небесная Царица Пресвятая
Державы Русской скипетр хранит,
И, Русского Царя благословляя,
Сама Ему сей скипетр вручит!
Царь всех славян, народов всей России
Сей примет скипетр и силу обретёт!
Победный марш и торжество апостасии
Своей десницей властною прервёт!
Державой грозной Русь Святая станет,
Единой и могучею как встарь,
Когда на трон взойдёт и воссияет
Великий Православный Русский Царь!
Инок Михаил
☦️ Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!
Небесная Царица Пресвятая
Державы Русской скипетр хранит,
И, Русского Царя благословляя,
Сама Ему сей скипетр вручит!
Царь всех славян, народов всей России
Сей примет скипетр и силу обретёт!
Победный марш и торжество апостасии
Своей десницей властною прервёт!
Державой грозной Русь Святая станет,
Единой и могучею как встарь,
Когда на трон взойдёт и воссияет
Великий Православный Русский Царь!
Инок Михаил
☦️ Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!
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