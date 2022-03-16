АФОНСКИЙ ИЕРОСХИМОНАХ ОНУФРIЙ: Пречистая Своим Покровом грядущего Царя охраняет! Сама Пречистая грядущего Царя являет!

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Небесная Царица Пресвятая

Державы Русской скипетр хранит,

И, Русского Царя благословляя,

Сама Ему сей скипетр вручит!



Царь всех славян, народов всей России

Сей примет скипетр и силу обретёт!

Победный марш и торжество апостасии

Своей десницей властною прервёт!



Державой грозной Русь Святая станет,

Единой и могучею как встарь,

Когда на трон взойдёт и воссияет

Великий Православный Русский Царь!



Инок Михаил



☦️ Господи Iисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство Его!