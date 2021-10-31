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Christine Anderson au Parlement européen : "Les gouvernements exploitent de telles crises pour restreindre les Libertés Civiles"
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43 views • October 31, 2021
Communiqué de presse : Défense des droits fondamentaux contre l'abus du certificat numérique COVID.
Le 20 octobre 2021, les membres du Parlement européen, à savoir Christine Anderson (Allemagne, ID), Francesca Donato (Italie, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Croatie, NI) et Cristian Terheş (Roumanie, ECR) se sont réunis pour donner une voix à tous les citoyens européens qui sont de plus en plus confrontés à des représailles étatiques en lien avec #Corona, entre autres par le biais du " certificat numérique COVID " de l'#UE (certificat vert numérique).
Vidéo source: https://www.youtube.com/watch?v=WS3za6MZwUA&;t=141s
Traduction D5Memi (merci de faire un lien vers ma chaîne si vous reprenez cette vidéo).
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Source vidéo : https://rumble.com/vo9ogd-christine-anderson-les-gouvernements-exploitent-la-crise-pour-restreindre-l.html?mref=6zof&;mrefc=2
Le 20 octobre 2021, les membres du Parlement européen, à savoir Christine Anderson (Allemagne, ID), Francesca Donato (Italie, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Croatie, NI) et Cristian Terheş (Roumanie, ECR) se sont réunis pour donner une voix à tous les citoyens européens qui sont de plus en plus confrontés à des représailles étatiques en lien avec #Corona, entre autres par le biais du " certificat numérique COVID " de l'#UE (certificat vert numérique).
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