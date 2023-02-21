ماموریت جهانی مصباح یزدی در سپاه پاسداران /Feb 5, 2023

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هرچند که چهل و چهار سال پیش تنها روانشاد جانفشان ایران دکتر بختیار فهمیده بود و سخن از «ماموریت خمینی» می گفت اما امروزه همه اندیشمندان ایرانی و حتی اکثر طبقه متوسط می دانند که تعصبات مذهبی جمهوری اسلامی و نیروهای آن نه از #ارتجاع_اسلامی بلکه از ماموریت جهانی آنها برای نابودی #ایران است. بسیاری از لژهای #فراماسونری جهانی که مستقیما بوسیله #واتیکان و شخص #پاپ هدایت میشوند، فراماسون های ساده دل ایرانی را اینگونه فریب می دادند که هدف از روی کار آوردن جمهوری اسلامی نشان دادن ماهیت ویرانگر اسلام است و پس از مدت کمی حکومت تغییر خواهد کرد! امروزه مشخص شده است که هدف از طرح #کمربند_سبز که نزدیک به نیم قرن از آن میگذرد، نابودی #تمدن_ایرانی در ایران، #افغانستان ، #تاجیکستان، #تالش اشغالی درباکو و #کوردستان اشغالی (در ترکیه عراق و سوریه) بوسیله #جاعش ، #طالبان و #داعش بوده است. از لژ های گسترش دهنده #اسلامگرایی ، لژ سید جمال الدین اسدآبادی در تهران و اعضای #آنوسی آن ازجمله آقای #مصباح_یزدی بودند. تئوری های #آخرالزمانی و #ظهور_نزدیک_است همه بوسیله ماموران اطلاعاتی #کانونهای_قدرت ازجمله آقای #گری_لگنهازن در #موسسه_امام_خمینی آقای مصباح یزدی طراحی شدند تا بوسیله مریدان آنها از جمله برادران #طائب به #سپاه_پاسداران تزریق شوند و این سازمان را بدان آنکه خود بفهمد در جهت #نظم_نوین_جهانی و #جنگ_جهانی_سوم و برای ساختن #اسرائیل بزرگ، ابزار دست و ملعبه کانونهای قدرت کنند. در این برنامه بخش کوچکی از این طرح اهریمنی برای نابودی تمدن ایرانی #افشاگری میشود. این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.
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