© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Yritystoiminta on RIKOS
Follow
0
Share
Report
53 views • May 02, 2021
JuuTubesta potkut tällä vidsillä= aikamoinen vitsi, sano!
Netkö muka tässä videossa jotain NIIN KARMIVAA? No et! En minäkään. Kunhan jutustelen.
Kuten Rockefeller sanoi: kilpailu on syntiä eli
vain monopoli on pyhä. Siksi hänellä on mm THL, CDC
ja lähes kaikkien muiden maiden lääkeviranomaiset
hallussaan sekä suuri osa yliopistoista. Vain monopoli
on oikein. Hän päättää kuka pääsee professoriksi, hän päättää mikä on oikea lääkäri. Tietenkin hänen lääketieteellinen sen tuottaa - muut ovatkin jo laittomia. Hän päättää
mikä on laiton huume. Hän päättää mikä on lääke (hänen tehtaansa
toki sen valmistaa). Hän kieltää luonnonlääkkeet. Voittaja!
Voittaja! Voittaja! Kolminkertainen maailmanvoittaja.
Hän omistaa lehdet, hän omistaa mainostoimistot.
Ei ole juuri hänen vertaistaan paitsi Vatikaanin aarteiden
vartija Rothschild. Nämä miehet hallitsevat maailmaa ja
entinen Suomi on heidän hiekkalaatikkonsa pikku kulma vain.
https://www.infowars.com/posts/shocking-photos-mans-skin-peels-off-after-extreme-adverse-reaction-to-covid-vaccine/
/shocking-photos-mans-skin-peels-off-after-extreme-adverse-reaction-to-covid-vaccine/
https://swprs.org/the-propaganda-multiplier/
/the-propaganda-multiplier/
Netkö muka tässä videossa jotain NIIN KARMIVAA? No et! En minäkään. Kunhan jutustelen.
Kuten Rockefeller sanoi: kilpailu on syntiä eli
vain monopoli on pyhä. Siksi hänellä on mm THL, CDC
ja lähes kaikkien muiden maiden lääkeviranomaiset
hallussaan sekä suuri osa yliopistoista. Vain monopoli
on oikein. Hän päättää kuka pääsee professoriksi, hän päättää mikä on oikea lääkäri. Tietenkin hänen lääketieteellinen sen tuottaa - muut ovatkin jo laittomia. Hän päättää
mikä on laiton huume. Hän päättää mikä on lääke (hänen tehtaansa
toki sen valmistaa). Hän kieltää luonnonlääkkeet. Voittaja!
Voittaja! Voittaja! Kolminkertainen maailmanvoittaja.
Hän omistaa lehdet, hän omistaa mainostoimistot.
Ei ole juuri hänen vertaistaan paitsi Vatikaanin aarteiden
vartija Rothschild. Nämä miehet hallitsevat maailmaa ja
entinen Suomi on heidän hiekkalaatikkonsa pikku kulma vain.
https://www.infowars.com/posts/shocking-photos-mans-skin-peels-off-after-extreme-adverse-reaction-to-covid-vaccine/
/shocking-photos-mans-skin-peels-off-after-extreme-adverse-reaction-to-covid-vaccine/
https://swprs.org/the-propaganda-multiplier/
/the-propaganda-multiplier/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.