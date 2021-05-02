Yritystoiminta on RIKOS

JuuTubesta potkut tällä vidsillä= aikamoinen vitsi, sano!Netkö muka tässä videossa jotain NIIN KARMIVAA? No et! En minäkään. Kunhan jutustelen.Kuten Rockefeller sanoi: kilpailu on syntiä elivain monopoli on pyhä. Siksi hänellä on mm THL, CDCja lähes kaikkien muiden maiden lääkeviranomaisethallussaan sekä suuri osa yliopistoista. Vain monopolion oikein. Hän päättää kuka pääsee professoriksi, hän päättää mikä on oikea lääkäri. Tietenkin hänen lääketieteellinen sen tuottaa - muut ovatkin jo laittomia. Hän päättäämikä on laiton huume. Hän päättää mikä on lääke (hänen tehtaansatoki sen valmistaa). Hän kieltää luonnonlääkkeet. Voittaja!Voittaja! Voittaja! Kolminkertainen maailmanvoittaja.Hän omistaa lehdet, hän omistaa mainostoimistot.Ei ole juuri hänen vertaistaan paitsi Vatikaanin aarteidenvartija Rothschild. Nämä miehet hallitsevat maailmaa jaentinen Suomi on heidän hiekkalaatikkonsa pikku kulma vain./shocking-photos-mans-skin-peels-off-after-extreme-adverse-reaction-to-covid-vaccine//the-propaganda-multiplier/