JACOB'S LADDER
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
0
30 views • 1 day ago

JACOB'S LADDER


EURO GROOVE-TRACK 8


JACOB'S LADDER


IN THE GOLDEN OLDEN DAYS, WE OF JACOB'S 12 SONS

MET AND ALL AGREED 

WHOSE TRIBE SHOULD TAKE JACOB'S STONE OF DESTINY

THEY ALL SHOUTED "DAN, YEA, GOD AS JUDGE IN HE

DAN'L NEED IT LATER TO CUT OFF THE DEVIL'S EVIL HORNS"


LET'S CLIMB JACOB'S LADDER, THE STAIRS TO HEAVEN BOUND

GOD MAKES YOU CLIMB THEM

LOVING ALL HE IS FOUND

JACOB'S LADDER


AND THE 12 OF JACOB'S SONS TOOK THE STONE OF DESTINY

TO DAN'S DEN SO DAN COULD TALK TO GOD HIMSELF

AND GOD SAID...."DAN, LISTEN CLOSE, YOUR TRIBE IS DESTINED TO

CAST ASIDE MY DARK SIDE FOR AWHILE"


WHAT SEEMED LIKE A THOUSAND LIFETIMES 

I SLEPT WAITING FOR GOD'S WAR

BETWEEN HIS GOOD AND HIS BAD SIDES

AND THOSE WHO LOVE THEM BOTH

CAN CLIMB THE LADDER GOD TOLD ME TO BUILD

FROM ROSSLYN'S LOVE LIGHTS

THE CRYSTAL STAIRCASE GLOWS


AND THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN'S IN LOVE

GOD'S LOVE WILL LIGHT HER

THE CRYSTAL STAIRCASE BOUND

JACOB'S LADDER


AND GOD SAID..."NOW DEAREST DAN, LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY

THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"

AND GOD TOLD OUR DEAREST DAN...."LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY

THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"

AND GOD TOLD ME...."DAN, LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY

THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"


SO LET'S CLIMB JACOB'S LADDER

THE STAIRS TO HEAVEN BOUND

GOD MAKES YOU CLIMB THEM

LOVING ALL HE IS FOUND

AND THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN'S IN LOVE

GOD'S LOVE WILL LIGHT HER

THE CRYSTAL STAIRCASE FOUND

JACOB'S LADDER

Keywords
spiritual musicangel musicfrom the angels
