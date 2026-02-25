© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
JACOB'S LADDER
EURO GROOVE-TRACK 8
JACOB'S LADDER
IN THE GOLDEN OLDEN DAYS, WE OF JACOB'S 12 SONS
MET AND ALL AGREED
WHOSE TRIBE SHOULD TAKE JACOB'S STONE OF DESTINY
THEY ALL SHOUTED "DAN, YEA, GOD AS JUDGE IN HE
DAN'L NEED IT LATER TO CUT OFF THE DEVIL'S EVIL HORNS"
LET'S CLIMB JACOB'S LADDER, THE STAIRS TO HEAVEN BOUND
GOD MAKES YOU CLIMB THEM
LOVING ALL HE IS FOUND
JACOB'S LADDER
AND THE 12 OF JACOB'S SONS TOOK THE STONE OF DESTINY
TO DAN'S DEN SO DAN COULD TALK TO GOD HIMSELF
AND GOD SAID...."DAN, LISTEN CLOSE, YOUR TRIBE IS DESTINED TO
CAST ASIDE MY DARK SIDE FOR AWHILE"
WHAT SEEMED LIKE A THOUSAND LIFETIMES
I SLEPT WAITING FOR GOD'S WAR
BETWEEN HIS GOOD AND HIS BAD SIDES
AND THOSE WHO LOVE THEM BOTH
CAN CLIMB THE LADDER GOD TOLD ME TO BUILD
FROM ROSSLYN'S LOVE LIGHTS
THE CRYSTAL STAIRCASE GLOWS
AND THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN'S IN LOVE
GOD'S LOVE WILL LIGHT HER
THE CRYSTAL STAIRCASE BOUND
JACOB'S LADDER
AND GOD SAID..."NOW DEAREST DAN, LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY
THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"
AND GOD TOLD OUR DEAREST DAN...."LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY
THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"
AND GOD TOLD ME...."DAN, LISTEN CLOSE TO WHAT I SAY
THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN LIGHTS MY HEART"
SO LET'S CLIMB JACOB'S LADDER
THE STAIRS TO HEAVEN BOUND
GOD MAKES YOU CLIMB THEM
LOVING ALL HE IS FOUND
AND THE CRYSTAL STAIRCASE SHINES WHEN ROSSLYN'S IN LOVE
GOD'S LOVE WILL LIGHT HER
THE CRYSTAL STAIRCASE FOUND
JACOB'S LADDER