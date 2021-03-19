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Η βασική διαφορά του Ιησού σε σχέση με άλλος "θεούς" Jordan Peterson
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30 views • March 19, 2021
Τζόρνταν Πίτερσον (Jordan Peterson)
Κλινικός ψυχολόγος
Ο Jordan Bernt Peterson είναι Καναδός καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, κλινικός ψυχολόγος και προσωπικότητα του YouTube. Άρχισε να λαμβάνει ευρεία προσοχή στα τέλη της δεκαετίας του 2010 για τις συντηρητικές του απόψεις για πολιτιστικά και πολιτικά θέματα.
Κλινικός ψυχολόγος
Ο Jordan Bernt Peterson είναι Καναδός καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, κλινικός ψυχολόγος και προσωπικότητα του YouTube. Άρχισε να λαμβάνει ευρεία προσοχή στα τέλη της δεκαετίας του 2010 για τις συντηρητικές του απόψεις για πολιτιστικά και πολιτικά θέματα.
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