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Le WEF, Forum économique mondial de Klaus Schwab - Genève - Chloé F.
luciole
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60 views • January 30, 2021
25 janvier 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/le-wef-forum-conomique-mondial-de-2:2
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F

Dimanche 24 janvier 2021, veille du début de la réunion virtuelle du Forum de Davos qui a lieu du 25 au 29 janvier, je me suis justement baladée à Cologny, où se niche... le World Economic Forum, le WEF, la Fondation préférée des PDG, des philanthropes milliardaires et des responsables politiques multi-tâches.

Haut lieu de rencontre des leaders mondialistes publics-privés, fief de "l'amélioration du monde", du "Great Reset" et de la "4e révolution industrielle", le siège du WEF est bien gardé, derrière ses airs bucoliques.

FOR ENGLISH VERSION PLEASE GO TO PARAMETERS, THERE ARE SOME ENGLISH SUBTITLES GENERATED AUTOMATICALLY AVAILABLE.

YouTube a l'air d'altérer la qualité de la vidéo ces derniers jours.
👉 Cette vidéo est aussi disponible sur ma chaîne Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Document complet avec les sources, et même un peu plus (38 pages) :
http://gerardscheller.ch/WEF-Klaus_Schwab-Great_Reset.pdf
Les sources de cette vidéo sont dans le document juste au-dessus mais j'en extrairai la substantifique moelle après ma nuit. Bisous et merci pour tous vos témoignages de soutien ! ❤️
...
https://www.youtube.com/watch?v=MLdfD0XTBAQ
Keywords
gavidavosevent 201covidgreat resetmondialisationtranshumanismeschwabgrandreset
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