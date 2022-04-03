Solução para o Coronavirus na Prática, através da Nova Tecnologia do Plasma da Fundação Keshe

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86 views • April 03, 2022



(Com Depoimentos de Pessoas que se Salvaram do Coronavírus Usando o Copo da Vida)



Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.

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