Ook Marijke gaat op bezoek.

En daar hebben we Marijke.

Marijke stond weer gezellig op de stoep bij een man die ze verdacht van het plaatsen van filmpjes.

Lekker asociaal en ook nog eens geheel onterecht.



Marijke en Revrouwlutievrouw Beekwielder zijn op dit moment in staat van oorlog, komen niet meer aan deuren maar strijden hun strijd op internet.