LUCHA POR LA LIBERTAD COGNITIVA

Mike Adams y Todd Pittner analizan los peligros de la tecnocracia y la importancia de la libertad cognitiva junto a la invitada Courtney Turner. Turner, experta en tecnocracia, comparte su trayectoria en el mundo del entretenimiento y cómo superó importantes desafíos físicos y cognitivos. Destaca la necesidad del libre albedrío y la comprensión metafísica para entender la verdadera libertad humana. También discuten los riesgos de la inteligencia artificial, como la psicosis de IA y el estado de vigilancia. Turner recomienda que los padres eduquen en casa y enseñen a sus hijos sobre el libre albedrío y la metafísica para protegerlos del control tecnocrático.
La conversación también resalta la importancia de fortalecer las comunidades locales y participar políticamente para resistir el control centralizado. Además, se abordó el crecimiento de Brighteu.ai, una herramienta gratuita para descentralizar el conocimiento, y se celebró el segundo aniversario del bosque alimenticio, que ha prosperado a pesar de los huracanes. Se destacaron los beneficios del aguacate para la salud y su versatilidad en platos dulces y salados.
Finalmente, se presentó Enoch 2.0, una nueva herramienta de IA que ofrece información detallada sobre las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNAs), destacando sus ventajas en privacidad y beneficios fiscales. Se demostraron las capacidades de Enoch, incluyendo asesoramiento en salud y remedios naturales, y se discutió el potencial de los modelos locales de IA.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home