ΘΕΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Τον καιρό αυτό που ο πατέρας του ψεύδους έχει πάρει φόρα εξαπολύοντας επίθεση σε κάθε τι το Θεϊκά φτιαγμένο με πολυποίκιλους τρόπους, όχι μόνο φυσικά δεν θα παραμελούσε το στήσιμο κάποιας εκλογικής διαδικασίας αλλά τελικά θα μας περιγελούσε κιόλας καθιστώντας μετά από όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια τον Κούλη βασιλικότερο του βασιλέως. Αλλά το θέατρο φυσικά και δεν είναι μόνο στα αποτελέσματα αλλά σε ένα ακόμα πιο προνοητικό επίπεδο καθώς το γεγονός πως πολλοί άνθρωποι χειραγωγούνται πλήρως καθιστάμενοι προβλέψιμοι αποτελεί στην ουσία ένα ακόμα στήσιμο για να οδηγηθούμε σε ένα μέλλον προαποφασισμένο τόσο ως προς τη διαδρομή όσο και ως προς το αποτέλεσμα.





Και αυτό είναι πλέον φανερό όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας ξεκινώντας από τον ουρανό με τον πόλεμο εναντίον του ήλιου και τελειώνοντας στο πιάτο μας μισογεμισμένο με ακρίδες, σκουλήκια και “κρέας” από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Tαυτόχρονα θα πρέπει να παραμείνουμε στις μακρινές εικόνες διότι οι πολλές μετακινήσεις αυξάνουν το αποτύπωμα άνθρακα αλλά τουλάχιστον θα μας διευκολύνει σε αυτές ο ΠΟΥ που έκανε συμφωνία με την ευρωπαϊκή ένωση για να καθιερώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό μπολιών ειδικότερα όντας ενημερωμένοι από τους ίδιους πως πρέπει να αναμένουμε κάποια νέα πολύ φονικότερη πανδημία.





Την ίδια ακριβώς εποχή που παρατηρείται δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με αύξηση της λαθρομετανάστευσης σε σχεδόν όλες τις χώρες λευκών. Το ότι το δεύτερο είναι η λύση για το πρώτο βέβαια μας το έχουν πει ενώ γνωρίζουμε το σχέδιο Καλέργκι, όμως πλέον έχουν προκύψει και άλλες λύσεις μιας και το κλασσικό σχήμα άντρας-γυναίκα φαίνεται δεν δουλεύει. Έτσι εφευρίσκουν τρόπους να γεννιούνται μωρά με εξωσωματική γονιμοποίηση από ρομπότ, μωρά από το σωλήνα χωρίς ωάριο και σπερματοζωάριο, μωρά από 3 γονείς αλλά πάνω απ’όλα μωρά με 3 μπαμπάδες.





Σε ένα κόσμο που σφιχταγκαλιάζει την επιλογή ενός εκ των 1500 φύλων πλην ανδρός και γυναικός περνώντας μεταξύ άλλων το σαφές μήνυμα πως όπως παρεμβαίνεις ριζικά σε ένα από τα δημιουργήματα του Θεού που είναι το σώμα σου για να αλλάξεις το φύλο σου αντίστοιχα μπορείς να παρεμβαίνεις με μικροτσιπς και γενετικές τροποποιήσεις. Αλλά το πρόβλημα έχει πολύ βαθιές ρίζες αν ρίξουμε μια ματιά στις οδηγίες του ΠΟΥ για τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών με οδηγίες όπως για παράδειγμα τι να κάνουν τα παιδάκια 0-4 ετών με τα γεννητικά τους όργανα.





Και πάνω σε όλα έχει πέσει πλέον η σκιά της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότς που αντικαθιστούν τους ανθρώπους με τον καραγκιοζοπαίκτη όμως πάντα ίδιο προσπαθώντας αρειμανιώς να εφεύρει νέους τρόπους να φυλακίσει το ο,τιδήποτε πάει να βγει στο φως γιατί έτσι μόνο μπορεί να συντηρήσει τη ματαιοδοξία του να αντιγράψει τον Θεό. Δεν αποφεύγει όμως το να γίνεται αντιληπτός από όσους έχουν μάτια για να δουν, αυτιά για να ακούσουν και ψυχή για να μην παραδώσουν. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να επιλέξουμε να αφεθούμε στις σειρήνες της σωτηρίας εδώ αντί για παραπέρα και να μη χρησιμοποιήσουμε το μαρτύριο για να έρθουμε πιο κοντά στο φως του Κυρίου με την προαίρεση να φωτίζει μέσα μας ό,τι παρέμενε στο σκοτάδι και μας απομάκρυνε από τη γαλήνη και την ελευθερία Του.





ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ:

Άλσος Μπαρουτάδικο Αιγάλεω

Παρασκευή 16 Ιουνίου 6μμ













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