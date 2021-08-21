© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Heidi Svanborg: Systematisk Pædofili & Børnehandel Stortrives i Danmark Pt. 12 [20.08.2021]
Follow
0
Share
Report
20 views • August 21, 2021
- Hvad er 'Grooming'?
- Forgår 'Grooming' i vores skoler?
- Forgår 'Grooming' Folketinget?
- Er mange Politikere syge sexuelt afsporet?
- Bliver disse pædofile straffet?
- Holder Politikerne hånden over de Pædofile?
- Holder Politiet/Anklagemyndigheden hånden over de Pædofile?
- Holder Retssystemet hånden over de Pædofile?
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil?
- Holder Statsminister Mette Frederiksen hånden over Jeppe Kofod?
- Holder Retssystemet hånden over Jeppe Kofod?
- Er det satanister der styrer denne verden?
- Hvad er LGBTQIA+ (PRIDE) Agendaen ?
- Bliver vores børn indotrineret og manipuleret til LGBTQIA+?
- Støtter LGBTQIA+ Pædofili?
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Hvorfor er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Dokumentation, og der er meget mere...:
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Systematic pedophilia & child trafficking also trives in Denmark Part 1-11
Systematisk Pædofili & Børnehandel Stortrives i Danmark Part 1-11
Part 1 https://www.bitchute.com/video/fD5QOJ7lT8jg/ (intro)
Part 2 https://www.bitchute.com/video/8ChKZXdXxuOO/ (Nanna Fri)
Part 3 https://www.bitchute.com/video/h5RcIgIfQoom/ (Per Rye Dannerfjord)
Part 4 https://www.bitchute.com/video/ENwaM7ZP6cbH/ (Anette Fri-Vilje Aurora)
Part 5 https://www.bitchute.com/video/MwQi4bvBgJfM/ (A Message to the World from Denmark)
Part 6 https://www.bitchute.com/video/JjPC6CukGvTG/ (Christina Pihl Rasmussen)
Part 7 https://www.bitchute.com/video/FRZYAJwfdTh4/ (Per Rye Dannerfjord)
Part 8 https://www.bitchute.com/video/cMqiOdQPT8x6/ (Jeanette Strauss)
Part 9 https://www.bitchute.com/video/BKA1ernBpITx/ (Mads Krarup Nielsen)
Part 10 https://www.bitchute.com/video/ReHMLgASAmof/ (Claus Kristiansen)
Part 11 https://www.bitchute.com/video/8HWnwTKWufd1/ (Danny N Andersen (Dna))
--
Video lavet om overgrebs sagerne i Thy
DSC 0439
84 viewsAug 20, 2021
Heidi Margrethe Svanborg
64 subscribers
https://youtu.be/8HASZxdW5zc
https://www.youtube.com/channel/UCRhEI_d-PvmxasXfhDamYtA
- Forgår 'Grooming' i vores skoler?
- Forgår 'Grooming' Folketinget?
- Er mange Politikere syge sexuelt afsporet?
- Bliver disse pædofile straffet?
- Holder Politikerne hånden over de Pædofile?
- Holder Politiet/Anklagemyndigheden hånden over de Pædofile?
- Holder Retssystemet hånden over de Pædofile?
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil?
- Holder Statsminister Mette Frederiksen hånden over Jeppe Kofod?
- Holder Retssystemet hånden over Jeppe Kofod?
- Er det satanister der styrer denne verden?
- Hvad er LGBTQIA+ (PRIDE) Agendaen ?
- Bliver vores børn indotrineret og manipuleret til LGBTQIA+?
- Støtter LGBTQIA+ Pædofili?
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Hvorfor er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Dokumentation, og der er meget mere...:
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Systematic pedophilia & child trafficking also trives in Denmark Part 1-11
Systematisk Pædofili & Børnehandel Stortrives i Danmark Part 1-11
Part 1 https://www.bitchute.com/video/fD5QOJ7lT8jg/ (intro)
Part 2 https://www.bitchute.com/video/8ChKZXdXxuOO/ (Nanna Fri)
Part 3 https://www.bitchute.com/video/h5RcIgIfQoom/ (Per Rye Dannerfjord)
Part 4 https://www.bitchute.com/video/ENwaM7ZP6cbH/ (Anette Fri-Vilje Aurora)
Part 5 https://www.bitchute.com/video/MwQi4bvBgJfM/ (A Message to the World from Denmark)
Part 6 https://www.bitchute.com/video/JjPC6CukGvTG/ (Christina Pihl Rasmussen)
Part 7 https://www.bitchute.com/video/FRZYAJwfdTh4/ (Per Rye Dannerfjord)
Part 8 https://www.bitchute.com/video/cMqiOdQPT8x6/ (Jeanette Strauss)
Part 9 https://www.bitchute.com/video/BKA1ernBpITx/ (Mads Krarup Nielsen)
Part 10 https://www.bitchute.com/video/ReHMLgASAmof/ (Claus Kristiansen)
Part 11 https://www.bitchute.com/video/8HWnwTKWufd1/ (Danny N Andersen (Dna))
--
Video lavet om overgrebs sagerne i Thy
DSC 0439
84 viewsAug 20, 2021
Heidi Margrethe Svanborg
64 subscribers
https://youtu.be/8HASZxdW5zc
https://www.youtube.com/channel/UCRhEI_d-PvmxasXfhDamYtA
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.