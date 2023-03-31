VEREDICTO DEL JUEZ DE LA PANDEMIA, Y DE ABOGADOS INTERNACIONALES

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Es un modelo de investigación de varios profesionistas, ya que los jueces de todos los países están vendidos, pero estos profesionistas, doctores, abogados, científicos, etc. hicieron una simulación de JUICIO SOBRE LA PANDEMIA, aunque no es legal, para demostrar que es un crimen contra la humanidad, y cualquier persona en cualquier país puede con esta info demostrar estos crímenes como argumento.