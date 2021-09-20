The war on children - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Σταματήστε ΑΜΕΣΑ τα Σχολικά Προγράμματα Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης. Εκμαυλίζουν τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών μας.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.Carrol Richards, Συνήγορος Νεότητας, Τζαμάικα.Πρόκειται στα σίγουρα για μιά επίθεση, θα επηρεάσει την ανατροφή των παιδιών σας, θα επηρεάσει το εκπαιδευτικό σας σύστημα...Εκθέτοντας το αληθινό πρόσωπο της Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης(Comprehensive Sexual Education ,CSE)Chris Bridgens, Τα δικαιώματα των γονέων στην εκπαίδευση (Όρεγκον).Αυτές είναι οι οδηγίες προς τον δάσκαλο για μέσα στην τάξη, για να ρωτήσει τους δικούς του ή τους δικούς της μαθητές.Πώς εκφράζουν οι άνθρωποι τα σεξουαλικά τους αισθήματα;Τί είναι η εγκράτεια;Και ορίστε κάποιες απαντήσεις.Στοματική επαφή, αυτοϊκανοποίηση, πρωκτική επαφή, μασάζ, κράτημα χεριών, άγγιγμα γεννητικών οργάνων ο ένας του άλλου, να πεις «μου αρέσεις»...Και η αντίληψη που προωθούν, είναι πως όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα.Το να πεις «μου αρέσεις» είναι το ίδιο με την πρωκτική επαφή.Είναι πορνογραφία. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα άνθρωποι του σπιτιού, δεν ήθελαν να το κοιτάξουν καν. Δεν θα μπορούσαμε να δείξουμε αυτά τα πράγματα στις ειδήσεις στην τηλεόραση και όμως φθάσαμε να θέλουμε τα παιδιά μας της Τετάρτης Δημοτικού, να κοιτάζουν ένα τέτοιο βιβλίο.Judith Reisman, Ph.D, Διευθύντρια του Liberty Child Protection Center,(Κέντρο Προστασίας Παιδιού Παν. Liberty), Liberty University School of Law.Στο όνομα της σεξουαλικής εκπαίδευσης, τα παιδιά βλέπουν άσεμνο υλικό, όπως έχει θεσμοθετηθεί από την Κυβέρνηση, και από το Ανώτατο Δικαστήριο, υλικό που είναι απαράδεκτο να το δείξεις στα παιδιά.Ένα διαδικτυακό CSE πρόγραμμα για την Αφρικανική νεότητα, που έχει τον τίτλο: «Ο Κόσμος Ξεκινά με Μένα», λέει προς τα παιδιά, πως η έννοια της σεξουαλικότητας περιλαμβάνει τη στοματική επαφή, την αυτοϊκανοποίηση, και κατόπιν τους λέει πως είναι δική τους επιλογή εάν θέλουν να χάσουν την παρθενία τους.Δείχνει φωτογραφίες παιδιών, γυμνών αγοριών και κοριτσιών, σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης, και κατόπιν ζητά από τους μαθητές να υποδείξουν τις διαφορές στα ιδιωτικά μέρη του σώματός τους.Οι γονείς είναι πολύ πιθανόν πως ποτέ δεν θα πληροφορηθούν αυτή τη δραστηριότητα, καθώς γίνεται on-line και μακριά από τα σπίτια.Έχουν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, τόσο μικρά ακόμη και εννέα ετών, που τους διδάσκουν πώς να εφαρμόζουν ένα προφυλακτικό, και έχουν κάποια πλαστικά γεννητικά όργανα, έχουν ακόμη και μικρά κοριτσάκια και τα διδάσκουν πως να τοποθετούν ένα προφυλακτικό στα ανδρικά γεννητικά όργανα, και στα αγόρια πως να βάζουν ένα προφυλακτικό στα γεννητικά όργανα μιας γυναίκας.Alex Beteta, Familia Importa, Οικογενειακά Θέματα, Γουατεμάλα.Χωρίς να έχουν λάβει γνώση και να έχουν συγκατατεθεί οι γονείς.Cristine Swarts, Power2parent, Η δύναμη στο Γονέα, Νεβάδα.Τους δίνουν ενημερωτικά φυλλάδια που διαπραγματεύονται θέματα σεξουαλικών ραντεβού με άλλους μαθητές.Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν δηλώσεις όπως η παρακάτω: Μπορώ να σου βγάλω τη μπλούζα; Καίγομαι όταν με ακουμπάς εκεί. Να βγάλω το παντελόνι μου;Katharina Rottweiler, Συντονίστρια Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Ερυθράς Οικογένειας, Μεξικό.Εδώ που βρισκόμαστε, στη Λατινική Αμερική, έχουμε ακόμη τόσο πολύ φτώχεια. Υπάρχουν κοινότητες που δεν έχουν καθαρό νερό, δεν έχουν ηλεκτρικό, και η προσοχή μας έχει ολοκληρωτικά μετατοπισθεί από αυτές τις βασικές ανάγκες.Τα παιδιά λαμβάνουν την ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση, χωρίς την συγκατάθεση των γονέων, συζητούν και αποδομούν την οικογένεια.Το βίντεο καθώς και το κείμενο βρήκαμε εδώ: