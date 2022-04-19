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Επεξεργασία της Ουσίας του Ανθρώπου - Schwab
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24 views • April 19, 2022
Απόσπασμα από συνέντευξη του προγραμματιστή της ανθρωπότητας, Klaus Schwab, το 2015. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση βεβαίως ήταν ήδη στην ατζέντα και είχε ξεκινήσει η προώθησή της.
Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=mWlIfn-xBAs
αλλά υπάρχει σε πολλές εκδοχές και σε πολλές πλατφόρμες.
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Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=mWlIfn-xBAs
αλλά υπάρχει σε πολλές εκδοχές και σε πολλές πλατφόρμες.
✧ ✦ ✺ ✧ ✦ ✷ ✧ ✦ ✺ ✧ ✦ ✷
Βρείτε μας εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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