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[VOSTFR] Une journaliste suggère de fermer à nouveau le pays pour améliorer l'économie
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20 views • June 15, 2021
Quelqu'un s'interroge sur la traite des êtres humains et des enfants ?
Je n'ai entendu personne demander... hmmm. C'est quoi ces journalistes ?
La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany,
a répondu mardi à une question d'une journaliste qui demandait
si l'administration Trump envisageait un nouveau blocage national
d'un mois. McEnany a cité un avertissement du Dr Anthony Fauci en mai :
"Vous pourriez causer des dommages irréparables et avoir des
conséquences involontaires, y compris des conséquences pour la santé."
Vidéo originale :
https://youtu.be/GOh0DXwiZK0
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#Confinement #HumanTrafficking
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