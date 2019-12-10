4RCB Vi intervjuar Simon Shack om månlandningsbluffen

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1)Patrik och Martin intervjuar Simon Shack angående hans forskning kring månlandningssagan som en stor del av jordens västerländska befolkning fortfarande tror på. I mitten spelas Simon Shacks låt Realitivity.



2) Simon Shacks låt All about the precession.



3) Neil Armstrong tvingas att göra en presskonferens på 25 årsdagen av månlandningssagan och lämnar en del ledtrådar för dem som är uppmärksamma.



4) Simon Shacks låt Dreamland.



5) Hela första presskonferensen med besättningen på Apollo 11. Betänk att detta ska föreställa tre män som just har varit på ett fantastiskt månlandningsäventyr och knappt borde kunna bärga sig att berätta för omvärlden vad de varit med om