© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Project Veritas - nagranie szkoleń Antify zrobione ukrytą kamerą.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
354 views • July 05, 2020
W ostatnim czasie grupa Project Veritas, zajmująca się infiltracją globalistycznych organizacji wprowadziła do Antify jednego ze swoich działaczy, który nagrał ukrytą kamerą proces rekrutacjii, szkoleń i treści przekazywanych na tajnych spotkaniach. Na tych tajnych szkoleniach uczy się m.in. jak uszkadzać i zabijać ludzi oraz prowadzić terrorystyczne działania w miastach, organizaować manifestacje i zamieszki. Materiał ten został przetłumaczony na polski przez Pana Mateusza i wysłany do naszej redakcji. Zapraszamy do zapoznania się z tym krótkim materiałem dającym wgląd w tą niezwykle niebezpieczną globalną organizację “otwartego społeczeństwa”, która jest elementem obecnej globalnej rewolucji.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.