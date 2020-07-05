Project Veritas - nagranie szkoleń Antify zrobione ukrytą kamerą.

W ostatnim czasie grupa Project Veritas, zajmująca się infiltracją globalistycznych organizacji wprowadziła do Antify jednego ze swoich działaczy, który nagrał ukrytą kamerą proces rekrutacjii, szkoleń i treści przekazywanych na tajnych spotkaniach. Na tych tajnych szkoleniach uczy się m.in. jak uszkadzać i zabijać ludzi oraz prowadzić terrorystyczne działania w miastach, organizaować manifestacje i zamieszki. Materiał ten został przetłumaczony na polski przez Pana Mateusza i wysłany do naszej redakcji. Zapraszamy do zapoznania się z tym krótkim materiałem dającym wgląd w tą niezwykle niebezpieczną globalną organizację “otwartego społeczeństwa”, która jest elementem obecnej globalnej rewolucji.