Oppergek Groenendijk bij een test clinic

Oppergek Groenendijk hobbelt door Amsterdam met zijn gele cameraatje en ziet een locatie waar je je kunt laten testen op Covid-19.

Maar dat blijkt volgens gekkie Groenendijk niet helemaal waar te zijn! Want als je je laat testen raak je juist besmet! Ze stoppen nanochips, wormpjes in je lichaam, je wordt gechipt als een huisdier en met 5G kunnen ze je dan in de gaten houden!