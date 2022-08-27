HT: 27AUG22 - Putin's Men Strike U.S HIMARS, Howitzers at Weapons Depot in Ukraine as Russian War Rages

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https://youtu.be/rwZbKP-A9Nk
Russian Defence ministry has claimed that its ground-based artillery destroyed a large ammunition depot in Ukraine's Dnipropetrovsk region, containing U.S.-made HIMARS rockets and shells for M777 howitzers. Kyiv has so far not denied or confirmed the claim of Russian MoD. Watch this video for more.
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