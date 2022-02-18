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IFQ88 - Émission du 17 février 2022 avec Pr Christian Perronne
luciole
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110 views • February 18, 2022
17 février 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions88:7
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Dans cette 88e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Christian Perronne, médecin et professeur des universités-praticien hospitalier français. Il est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a été président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de la santé publique.

Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Solidarita : https://solidarita.net

Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur

DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2

Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg

Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp

👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

■ Sources Chloé :

• PowerPoint "McKinsey - le cabinet qui dirige le monde" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pptx

PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pdf
• Page Wikipedia de McKinsey : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
• Site de McKinsey : https://www.mckinsey.com/fr/overview
• 69 directeurs associés McKinsey à Lyon et Paris, dont Victor Fabius et Karim Tadjeddine.
https://www.mckinsey.com/fr/our-people
• 20 pôles de compete sectoriels de McKinsey.
Tourisme, Logistique et Infrastructures
https://www.mckinsey.com/fr/our-work

• Le Siège de McKinsey France : 19808 WILMINGTON DELAWARE 2711 CENTERVILLE ROAD S400 ETATS-UNIS
Bureaux en France :

90 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
24 RUE CHILDEBERT 69002 LYON 2EME
https://www.pappers.fr/entreprise/mc-kinsey-company-inc-france-344738976

• Pfizer a annoncé la nomination d'Aamir Malik, un consultant issu du cabinet McKinsey, au poste de directeur de l'innovation d'entreprise - 26.08.21.
https://www.tradingsat.com/pfizer-US7170811035/actualites/pfizer-pfizer-arrivee-d-un-nouveau-directeur-de-l-innovation-981995.html
• Maël de Calan, consultant McKinsey, élu président de département du Finistère.
https://www.consultor.fr/articles/mckinsey-un-consultant-de-la-vaccination-covid-candidat-aux-departementales
• Karim Tadjeddine :
https://www.mckinsey.com.br/our-people/karim-tadjeddine

https://www.linkedin.com/in/karimtadjeddine
• David Von Der Leyen, fils de Ursula Von Der Leyen (Présidente Commission européenne), est un ancien consultant de Mc Kinsey.
https://www.consultor.fr/devenir-consultant/actualite-du-conseil/6521-39-millions-d-euros-en-dix-ans-la-commission-europeenne-ne-megote-pas-sur-les-consultants-en-strategie.amp.html
• McKinsey et ses amis (Fondation Gates, Rockefeller, Open Societies, WEF, Banque Mondiale).
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• L'identification digitale selon McKinsey : https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• Rapport McKinsey sur l'identification digitale - avril 2019 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20identification%20A%20key%20to%20inclusive%20growth/MGI-Digital-identification-Report.ashx

suite sur la chaîne de Chloé
Keywords
corruptiongenocideresistancerobert kennedysidakary mullismedecinemckinseysantevihmontagniervaccinsautismeeffets secondaires
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