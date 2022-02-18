IFQ88 - Émission du 17 février 2022 avec Pr Christian Perronne

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
IFQ88 - Émission du 17 février 2022 avec Pr Christian Perronne
Follow
0
Share
Report
110 views • February 18, 2022
17 février 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions88:7
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 88e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Christian Perronne, médecin et professeur des universités-praticien hospitalier français. Il est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a été président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de la santé publique.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• PowerPoint "McKinsey - le cabinet qui dirige le monde" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pdf
• Page Wikipedia de McKinsey : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
• Site de McKinsey : https://www.mckinsey.com/fr/overview
• 69 directeurs associés McKinsey à Lyon et Paris, dont Victor Fabius et Karim Tadjeddine.
https://www.mckinsey.com/fr/our-people
• 20 pôles de compete sectoriels de McKinsey.
Tourisme, Logistique et Infrastructures
https://www.mckinsey.com/fr/our-work
• Le Siège de McKinsey France : 19808 WILMINGTON DELAWARE 2711 CENTERVILLE ROAD S400 ETATS-UNIS
Bureaux en France :
90 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
24 RUE CHILDEBERT 69002 LYON 2EME
https://www.pappers.fr/entreprise/mc-kinsey-company-inc-france-344738976
• Pfizer a annoncé la nomination d'Aamir Malik, un consultant issu du cabinet McKinsey, au poste de directeur de l'innovation d'entreprise - 26.08.21.
https://www.tradingsat.com/pfizer-US7170811035/actualites/pfizer-pfizer-arrivee-d-un-nouveau-directeur-de-l-innovation-981995.html
• Maël de Calan, consultant McKinsey, élu président de département du Finistère.
https://www.consultor.fr/articles/mckinsey-un-consultant-de-la-vaccination-covid-candidat-aux-departementales
• Karim Tadjeddine :
https://www.mckinsey.com.br/our-people/karim-tadjeddine
https://www.linkedin.com/in/karimtadjeddine
• David Von Der Leyen, fils de Ursula Von Der Leyen (Présidente Commission européenne), est un ancien consultant de Mc Kinsey.
https://www.consultor.fr/devenir-consultant/actualite-du-conseil/6521-39-millions-d-euros-en-dix-ans-la-commission-europeenne-ne-megote-pas-sur-les-consultants-en-strategie.amp.html
• McKinsey et ses amis (Fondation Gates, Rockefeller, Open Societies, WEF, Banque Mondiale).
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• L'identification digitale selon McKinsey : https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• Rapport McKinsey sur l'identification digitale - avril 2019 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20identification%20A%20key%20to%20inclusive%20growth/MGI-Digital-identification-Report.ashx
suite sur la chaîne de Chloé
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 88e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Christian Perronne, médecin et professeur des universités-praticien hospitalier français. Il est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a été président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de la santé publique.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• PowerPoint "McKinsey - le cabinet qui dirige le monde" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Mac_Kinsey_IEQ88.pdf
• Page Wikipedia de McKinsey : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
• Site de McKinsey : https://www.mckinsey.com/fr/overview
• 69 directeurs associés McKinsey à Lyon et Paris, dont Victor Fabius et Karim Tadjeddine.
https://www.mckinsey.com/fr/our-people
• 20 pôles de compete sectoriels de McKinsey.
Tourisme, Logistique et Infrastructures
https://www.mckinsey.com/fr/our-work
• Le Siège de McKinsey France : 19808 WILMINGTON DELAWARE 2711 CENTERVILLE ROAD S400 ETATS-UNIS
Bureaux en France :
90 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
24 RUE CHILDEBERT 69002 LYON 2EME
https://www.pappers.fr/entreprise/mc-kinsey-company-inc-france-344738976
• Pfizer a annoncé la nomination d'Aamir Malik, un consultant issu du cabinet McKinsey, au poste de directeur de l'innovation d'entreprise - 26.08.21.
https://www.tradingsat.com/pfizer-US7170811035/actualites/pfizer-pfizer-arrivee-d-un-nouveau-directeur-de-l-innovation-981995.html
• Maël de Calan, consultant McKinsey, élu président de département du Finistère.
https://www.consultor.fr/articles/mckinsey-un-consultant-de-la-vaccination-covid-candidat-aux-departementales
• Karim Tadjeddine :
https://www.mckinsey.com.br/our-people/karim-tadjeddine
https://www.linkedin.com/in/karimtadjeddine
• David Von Der Leyen, fils de Ursula Von Der Leyen (Présidente Commission européenne), est un ancien consultant de Mc Kinsey.
https://www.consultor.fr/devenir-consultant/actualite-du-conseil/6521-39-millions-d-euros-en-dix-ans-la-commission-europeenne-ne-megote-pas-sur-les-consultants-en-strategie.amp.html
• McKinsey et ses amis (Fondation Gates, Rockefeller, Open Societies, WEF, Banque Mondiale).
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• L'identification digitale selon McKinsey : https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-identification-a-key-to-inclusive-growth
• Rapport McKinsey sur l'identification digitale - avril 2019 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Digital%20identification%20A%20key%20to%20inclusive%20growth/MGI-Digital-identification-Report.ashx
suite sur la chaîne de Chloé
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.