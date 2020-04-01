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PROTOCOLOS CDS CORRECTAMENTE 2020 ANDREAS KALCKER CORONA VIRUS
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136 views • April 01, 2020
Aquí dejo los videos del investigador Andreas Kalcker y el dióxido de cloro.estos videos los están censurando en otros medios de comunicación.soy testimonio en estos 10 últimos años aplicando el Mms ,clorito de sodio,dioxido de cloro,en la recuperación de animales que los profesionales veterinarios ya no daban esperanza de vida. estos protocolos de este señor que es una persona que conozco en la vida real. Están funcionando en esto momentos para la recuperación del corona virus ,son cientos de testimonios, pero también hay otras alternativas que están funcionando
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