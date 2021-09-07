This is WITCHCRAFT, not medicine!

La vidéo est un montage qui montre que, bien avant le covid, la pharmafia utilisait déjà les vaccins pour injecter à large échelle des poisons à la population. Certains documents se concentrent sur les risques particuliers qui en résultent pour les tout-petits, mort subite du nourrisson, autisme. Il est remarquable que des communautés fermées à la vaccination comme les Amish ne présentent pas les taux d'autisme relevés désormais dans la population générale. Les documents montrent si évidemment le lien entre vaccination et autisme que le nier, comme le font les suppôts de la pharmafia, est aussi convaincant qu'affirmer que l'eau est sèche. Plusieurs documents sont extraits d'une vidéo ayant une finalité antisémite que je récuse. Que leur famille ait eu un arrière-plan juif plutôt que chrétien, musulman ou athée ne fait aucune différence dans le cas de ceux qui choisissent d'aller au fond de la chute de l'homme. Ils sont tous indifféremment des enfants de satan (Jean 8:44, 1Jean 3:10, Matthieu 13:38) qui accomplissent les désirs de meurtre de leur père et qui, comme lui, sont menteurs. Leur folie les conduira avec lui dans l'étang de feu de la juste colère de Dieu. Mais le gros des Israéliens est victime de la pègre satanique de la pharmafia autant que tous les autres peuples de la terre et, pour le moment, peut-être encore plus. Que satan ne nous trompe pas au point d'imputer globalement aux Juifs les menées sataniques de la pharmafia et des ploutocrates qui la possèdent.