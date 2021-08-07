'(ΝΟ 1) ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ...ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΛΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ

07/08/2021 ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ...ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΛΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ...!!!(ΝΟ-1- 2 -3) ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΦΤΕ Η ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ...ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΑ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ:ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΩ ΘΕΩΡΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟ:Λόγια ενός πυροσβέστη.."Θα ήθελα να ξεχάσω τα 3-4 πρόβατα που δεν πρόλαβαμε να βγάλουμε από το μαντρί και τα ακούγαμε να σκούζουν καθώς μας πλησίαζε η φωτιά, και εκείνο το σκυλάκι που παρέμεινε σιωπηλό και δεμένο μέχρι τη στιγμή που πανικόβλητο κατάλαβε οτι δεν υπάρχει σωτηρία.. τα αφεντικά του έλειπαν διακοπές και κανείς δεν μας ειδοποίησε για αυτό..Θα ήθελα να ξεχάσω τα πουλιά που δεν προλάβανε να φύγουν απο τα πεύκα καθώς γινόντουσαν παρανάλωμα του πυρός και τα είδα στον αέρα ναφτερουγίζουν για λίγο και ύστερα να πέφτουν σαν φθινοπωρινά φύλλα...Θα ήθελα να ξεχάσω τα τρομαγμένα πρόσωπα των συναδέλφων μου ότανείδαμε τις 50μετρες φλόγες να μας ζώνουν από παντού....Θα ήθελα να ξεχάσω τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των ιδιοκτητών όλων των σπιτιών τριγύρω μας όταν άρχισαν να γλύφουν τα σπίτια τους οι φλόγες...Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που ήρθαν με τζιπάκια κάνοντας χειρόφρενα και πατώντας γκάζι μόνο και μόνο για να απολαύσουν το θέαμα, χωρίς να μας βοηθάνε όταν τα ρουθούνια μας τρέχαν κατράμι και μασούσαμε στάχτη, θα ήθελα να τους ξεχάσω όταν προσπαθούσαμε να φύγουμε κόβωντας μάνικες και δεν μπορούσαμε επειδή είχαν δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο μπροστά μας...Θα ήθελα επίσης να ξεχάσωόλους αυτούς που πίναν καφέ και μας ειρωνεύονταν την ώρα που δίναμε και ίσα που κρατούσαμε την ψυχή μας...Θα ήθελα να ξεχάσω αυτούς που τραβούσαν πανικόβλητοι τις εγκαταστάσεις μας και μαςάφηναν εκτεθειμένους στις φλόγες...Θα ήθελα να ξεχάσω τις πανικόβλητες φωνές συναδέλφων στον ασύρματο όταν τους κύκλωνε η φωτιά...Θα ήθελα να ξεχάσω αυτή τη λαίλαπα που δεν υπήρχε τρόπο να φρενάρεις και λαίμαργα κατάπιε τις όμορφες περιοχές που κάποτε χαρήκαμε ώς παιδιά και τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν οτι υπήρξαν..Μα δεν θα ξεχάσω εκείνους τους χειριστές των ελικοπτέρων που τελευταία στιγμή μας δημιούργησαν δίοδο διαφυγής μέσα από τους θεόρατους τοίχους φωτιάςπου μας περιτριγύρισαν, μα δεν θα ξεχάσω τους συνάδελφους απο Αταλάντη που ήρθαν να μας βοηθήσουν σε μια ξένη για αυτούς περιοχή...Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα που επιτρέπουν σε οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που αντιμετωπίζουν με αναλγησία τους εμπρησμούς και κοροιδεύουν τους Εθελοντές...Μα δεν θα ξεχάσω το κράτος που ούτε γάντια δεν μας έδωσε, πόσο μάλλον ενα ευχαριστώ, για να μήν θίξει την επιτηδευμένη ανικανότητα του μπροστά στασυμφέροντα....Μα δεν θα ξεχάσω οτι καταφέραμε 4 παιδιά με 1 όχημα να σταματήσουμε ενα μέτωπο 500 μέτρων, για να σώσουμε 5 σπίτια και μερικά πρόβατα..Θα βοηθήσει να μπορέσω να κοιμηθώ όταν θα γυρίζουν οι εικόνες φρίκης στο μυαλό μου.Μα δεν θα ξεχάσω την όμορφη τραυματιοφορέα που μου συμπαραστάθηκε όταν δεν είχααναπνοή, τους έμπειρους γιατρούς που πέσαν πάνω μου και μου ξαναδώσαν μέλλον, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό που ξεχείλιζε αποανθρωπιά και καλοσύνη....Σας ευχαριστώ.Και δεν θα ξεχάσω να λέγομαι ακόμα άνθρωπος και να χρωστάω στη φύση ενα μεγάλο συγνώμη για όλες τις καταστροφές που της έχει προξενήσει το είδος μου...Η απορία μου είναι οι βίλες που θα χτίσετε αν θα έχουν νόημα εαν δεν υπάρχει πια πράσινο γύρω σας; Όταν ο αέρας θα μυρίζει στάχτη και θα σου καίει τους πνεύμονες; πώς διάολο θα αναπνέετε εσείς κει πάνω και εμείς εδώ κάτω; πώς περιμένω απο ενα κράτος με στημένες εκλογές και προκάτ κόμματα να δημιουργήσει ενα καλύτερο μέλλον απο τις στάχτες που έχουν γεμίσει τα πνευμόνια μου...Λίγη στάχτη στα μαλλιά...δολοφόνοι..."Καλή δύναμη σε όλους....!!!