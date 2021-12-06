© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CDL117 - Rendre nos pays ingouvernables (TENIR XIII) - Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
0
Share
Report
64 views • December 06, 2021
lundi 6 décembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL117:1
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Références données par Renard Buté :
— Rejoindre les collectifs locaux
• Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/carte/
• RSA : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
• Bon Sens : https://bonsens.info/referents-locaux/
• Un nôtre monde : https://www.unnotremonde.fr/accompagner/
• Les Résistants : https://resistants.fr/
— Réinformation (Bons sites de réinformation)
• https://strategika.fr/
• https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques/
• https://francesoir.fr/
• https://lemediaen442.fr/
• https://www.lifesitenews.com/
• https://lesdeqodeurs.fr/
• https://www.lelibrepenseur.org/
• https://cogiito.com/
— Groupes Telegram :
• https://t.me/LeGrandReveil
• https://t.me/frontmediatique
• https://t.me/resistants_fr
— Témoignages des effets secondaires des vaccins anti-covid :
• https://t.me/temoignagesdangerVaccincovid
— Arguments contre les vaccins, les 30 points de Strategika :
https://strategika.fr/?s=30
— Affiches, tracts et stickers de La Rose Blanche :
• https://t.me/laroseblancheFR
— Méthode pour changer les affiches publicitaires :
• https://youtu.be/oZDHs6-8cSE
— Autonomie :
• Chaîne youtube de Citoyen Prévoyant : https://www.youtube.com/c/Citoyenpr%C3%A9voyant
• Groupe Telegram des bases autonomes : https://t.me/BaseAutonome
— Légal :
• Guide juridique pour la liberté vaccinale : https://drive.google.com/file/d/1C2vTMhJxe7fsPFx7upwAv_R0t4Uz3dGz/view
• Telegram de Me Araujo-Recchia : https://t.me/vdar_avocat
— Intelligence Collective :
• Réseau social Plaanet : https://plaanet.io/login
• La stratégie des Résistants : https://resistants.fr/strategie/
— Cyber & Messageries cryptées :
• Session (messagerie sur blockchain, sans serveurs) : https://play.google.com/store/apps/details?id=network.loki.messenger&;hl=fr&gl=US
• Matrix Element : https://ele.librosphere.org/
• Groupe Telegram de cybersécurité : https://t.me/securite_informatique_libre
— Politique :
• La Concorde Citoyenne : https://laconcordecitoyenne2022.fr/
• Le Gouv sur France Démocratie Directe : https://legouv.fr/ils-lont-fait/france-democratie-directe-aux-regionales/
• Conseil National de Transition : https://conseilnationaldetransition.fr/
• Collectif des Maires Résistants : https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Références données par Renard Buté :
— Rejoindre les collectifs locaux
• Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/carte/
• RSA : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
• Bon Sens : https://bonsens.info/referents-locaux/
• Un nôtre monde : https://www.unnotremonde.fr/accompagner/
• Les Résistants : https://resistants.fr/
— Réinformation (Bons sites de réinformation)
• https://strategika.fr/
• https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques/
• https://francesoir.fr/
• https://lemediaen442.fr/
• https://www.lifesitenews.com/
• https://lesdeqodeurs.fr/
• https://www.lelibrepenseur.org/
• https://cogiito.com/
— Groupes Telegram :
• https://t.me/LeGrandReveil
• https://t.me/frontmediatique
• https://t.me/resistants_fr
— Témoignages des effets secondaires des vaccins anti-covid :
• https://t.me/temoignagesdangerVaccincovid
— Arguments contre les vaccins, les 30 points de Strategika :
https://strategika.fr/?s=30
— Affiches, tracts et stickers de La Rose Blanche :
• https://t.me/laroseblancheFR
— Méthode pour changer les affiches publicitaires :
• https://youtu.be/oZDHs6-8cSE
— Autonomie :
• Chaîne youtube de Citoyen Prévoyant : https://www.youtube.com/c/Citoyenpr%C3%A9voyant
• Groupe Telegram des bases autonomes : https://t.me/BaseAutonome
— Légal :
• Guide juridique pour la liberté vaccinale : https://drive.google.com/file/d/1C2vTMhJxe7fsPFx7upwAv_R0t4Uz3dGz/view
• Telegram de Me Araujo-Recchia : https://t.me/vdar_avocat
— Intelligence Collective :
• Réseau social Plaanet : https://plaanet.io/login
• La stratégie des Résistants : https://resistants.fr/strategie/
— Cyber & Messageries cryptées :
• Session (messagerie sur blockchain, sans serveurs) : https://play.google.com/store/apps/details?id=network.loki.messenger&;hl=fr&gl=US
• Matrix Element : https://ele.librosphere.org/
• Groupe Telegram de cybersécurité : https://t.me/securite_informatique_libre
— Politique :
• La Concorde Citoyenne : https://laconcordecitoyenne2022.fr/
• Le Gouv sur France Démocratie Directe : https://legouv.fr/ils-lont-fait/france-democratie-directe-aux-regionales/
• Conseil National de Transition : https://conseilnationaldetransition.fr/
• Collectif des Maires Résistants : https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.