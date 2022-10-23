Самая крупная коррупционная сделка в истории Евросоюза, который закупил 4.5 миллиарда доз "вакцин" против "Ковид-19"

Хорватский депутат Европарламента- Мислав Колакушич, рассказывает о том, как президент Евросоюза - Урсула фон дер Ляйен, совершила самую крупную коррупционную сделку с фармкомпаниями, за всю историю этой организации.

На 450 миллионов человек было куплено 4.5 миллиарда доз отравы. По 10 на человека включая младенцев. И это без какой-либо экспертной комиссии, обсуждений, проверки результатов исследований и т.п.