Самая крупная коррупционная сделка в истории Евросоюза, который закупил 4.5 миллиарда доз "вакцин" против "Ковид-19"

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Хорватский депутат Европарламента- Мислав Колакушич, рассказывает о том, как президент Евросоюза - Урсула фон дер Ляйен, совершила самую крупную коррупционную сделку с фармкомпаниями, за всю историю этой организации.
На 450 миллионов человек было куплено 4.5 миллиарда доз отравы. По 10 на человека включая младенцев. И это без какой-либо экспертной комиссии, обсуждений, проверки результатов исследований и т.п.