En España los inspectores de hacienda son mafiosos a sueldo

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Muchos inspectores de hacienda comenten delitos de prevaricación, acoso y abuso de poder. Sí, tú les pagas su sueldo con tus impuestos y ellos pueden literalmente arruinarte la vida, como les ha pasado a miles de personas.
Ellos pueden alegar lo que se les ocurra incluso sin fundamento. Y tú lo único que puedes hacer es recurrir por vía judicial, si tienes dinero y tiempo para hacerlo, con pocas probabilidades de ganar dado el corrupto sistema judicial en este país donde la separación de poderes es una quimera.
Y por qué se han convertido en unos depredadores en incansable busca de victimas ? pues muy fácil. Los inspectores de Hacienda cobran un plus por denunciar supuestos delitos fiscales y sin NINGUNA consecuencias si se equivocan => https://www.merca2.es/2022/08/22/inspectores-de-hacienda-cobran-por-denunciar-1054100
Burovoz es la única app aceptada en procedimientos judiciales
Te lo cuenta Luis de CryptoSpain, el mayor experto en elusión fiscal de España.
Sigue a CryptpSpain en https://www.youtube.com/@CryptoSpainOficial
Haz como las grandes empresas y no permitas que te frían a impuestos abusivos.
Y si puedes, lo mejor es hacer como Luis es...
Irte de España, o a menos cambiar tu residencia fiscal y tributar en otro país.