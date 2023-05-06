En España los inspectores de hacienda son mafiosos a sueldo

Muchos inspectores de hacienda comenten delitos de prevaricación, acoso y abuso de poder. Sí, tú les pagas su sueldo con tus impuestos y ellos pueden literalmente arruinarte la vida, como les ha pasado a miles de personas.

Ellos pueden alegar lo que se les ocurra incluso sin fundamento. Y tú lo único que puedes hacer es recurrir por vía judicial, si tienes dinero y tiempo para hacerlo, con pocas probabilidades de ganar dado el corrupto sistema judicial en este país donde la separación de poderes es una quimera.

Y por qué se han convertido en unos depredadores en incansable busca de victimas ? pues muy fácil. Los inspectores de Hacienda cobran un plus por denunciar supuestos delitos fiscales y sin NINGUNA consecuencias si se equivocan => https://www.merca2.es/2022/08/22/inspectores-de-hacienda-cobran-por-denunciar-1054100

Burovoz es la única app aceptada en procedimientos judiciales

Te lo cuenta Luis de CryptoSpain, el mayor experto en elusión fiscal de España.

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Haz como las grandes empresas y no permitas que te frían a impuestos abusivos.

Y si puedes, lo mejor es hacer como Luis es...

Irte de España, o a menos cambiar tu residencia fiscal y tributar en otro país.