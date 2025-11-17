Michael Yon En Alerta - destacado de la entrevista 2

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home
Michael Yon analiza el aumento de ataques de osos en Japón, donde un cazador ha abatido 50 osos desde abril. Además, señala el colapso demográfico del país y el incremento de inmigrantes chinos. Yon critica las políticas económicas de Trump, advirtiendo sobre un inminente colapso financiero impulsado por la pérdida de empleos debido a la IA y los cambios en los aranceles. También aborda las repercusiones económicas globales, incluyendo el impacto por la caída del Nord Stream y el creciente poder de China. Finalmente, destaca la importancia del oro y la plata como refugios seguros ante la inestabilidad mundial.