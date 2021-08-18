Prepare for the Worst with These Poisonous Jabs

A Prescient Message from Br. Alexis Bugnolo--from GhostEzra on Telegram;Ít nhất hai tỷ người (trong thế giới) sẽ bị chết--trong vòng hai năm sau khi đã đi chích (vào cơ thể) thuốc độc covid hoặc đi khám nghiệm covid/covid test. Tất cả loại thuốc chích covid--và tất cả loại đồ khám nghiệm covid/covid test--đã và đang độc hại nội tạng (tế bào não, phổi, tim, thận, hệ thống sinh sản, v.v.) nhân loại.Tất cả loại thuốc chích (và tất cả loại thuốc chích covid) của y tế Tây y có chất độc Graphene Oxide—tánh như đá nam châm. Graphene Oxide là yếu tố làm ra những cái chip cho tất cả xe hơi.Nay, tất cả cơ sở sản xuất xe hơi đang không có những cái chip để đưa vào tất cả xe hơi; thế, tất xe hơi (mà đang không có cái chip) không được đưa thị trường để bán.Nguyên do là tất cả chất độc Graphene Oxide đã bị thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) thu gom để bỏ vào trong tất cả loại thuốc chích (và tất cả loại thuốc chích covid) của y tế Tây y—chỉ một đích để bố láo dân và quy mô tiêu diệt ích nhất hai tỷ nhân loại trong hai năm.Trong thế chiến thứ ba nầy, rất nhiều Tây y dượt sĩ, Tây y y tá, Tây y bác sĩ đã rỉ tay với tất cả nhà thương của thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) trong tất cả quốc gia—chỉ một đích để bố láo dân và quy mô tiêu diệt ích nhất hai tỷ nhân loại trong hai năm.Nhân loại sẽ không bị covid hoặc delta; sau khi đi chích vào chất độc/Graphene Oxide của y tế Tây y—thì mới bị dính với covid hoặc delta và bị chết.Hệ thống 5G chưa được thanh lọc đã giết quá nhiều người và thú (như bên Tàu, Ấn Độ, Việt Nam, v.v.)—chứ không phải do con vi rút nào cả.Nay, rất nhiều Tây y dượt sĩ, Tây y y tá, Tây y bác sĩ đã rỉ tay với tất cả nhà thương của thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) trong tất cả quốc gia—chỉ vì rất muốn ích nhất hai tỷ nhân loại chết rất sớm hơn hai năm; thế, tất cả y tế Tây y như trên lại mới đưa ra thêm một loại thuốc chích rất độc mà họ gọi là booster shot—để cố ép dân chích vào cở thể.Những tên sát thủ như trên (vì tiền) và những tên sát thủ khác (vì tiền)—của tất cả loại truyền thông bố láo nhân loại (chỉ một dích tiêu diệt nhân loại) trong tất cả quốc gia—cũng sẽ bị rất nhiều nạn nhân tiêu diệt trước khi mà rất nhiều nạn nhân chết.Luôn cả tất cả loại đồ khám nghiệm covid/covid test cũng đã bị tẩm đọc của thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias)—để cố diệt nhân loại.Nguyên do là thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) cố ý diệt 90% nhân loại trong thế giới. Thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) là quỷ đội lót người—chuyên ăn thịch người lẫn uống máu người; 10% nhân loại còn sống sót lại là để thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias) dùng ​làm nô lệ và để ăn.Luôn cả khẩu trang (loại không giặt lại) cũng đã bị tẩm đọc của thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias)—để cố diệt nhân loại.-Hoa/Nguyên Thiện