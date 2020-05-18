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Monsenor Bertram Wick, Obispo de la Diocesis de Sto. Domingo de los Tsachilas, Ecuador, esta semana pidio al Gobierno y al Ministerio de Salud ensaye uso de Dioxido de Cloro para la cura del Covid-19.
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4 views • May 18, 2020
Monsenor Bertram Wick, Obispo de la Diócesis de Sto. Domingo de los Tsachilas, Ecuador, esta semana pidió al Gobierno y al Ministerio de Salud ensaye el uso del Dióxido de Cloro para la cura del Covid-19 en el país.
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