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Semer le changement une perspective paysanne
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11 views • May 14, 2021
Source : https://youtu.be/A3X9I-gns98
Vidéo publiée par Union Paysanne, le 27 avril 2021.
https://www.youtube.com/channel/UCXryztZWxS0_DFMU6B8rArw
Conférence de Gabriel Leblanc et Gaspar Lépine, tous deux paysans et impliqués à l'Union paysanne nous parle de souveraineté alimentaire et de semencière. Cette conférence a été présenté dans le cadre de la fête des semences et de l'agriculture urbain du Réseau d'agriculture urbaine de Québec. Bon visionnement !
Vidéo publiée par Union Paysanne, le 27 avril 2021.
https://www.youtube.com/channel/UCXryztZWxS0_DFMU6B8rArw
Conférence de Gabriel Leblanc et Gaspar Lépine, tous deux paysans et impliqués à l'Union paysanne nous parle de souveraineté alimentaire et de semencière. Cette conférence a été présenté dans le cadre de la fête des semences et de l'agriculture urbain du Réseau d'agriculture urbaine de Québec. Bon visionnement !
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