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De Gevaren van Aspartaam (Cola Light Pepsi Max Zero Optimel Crystal Clear Sucralose bijwerkingen)
HealthRanger7
HealthRanger7
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11 views • November 30, 2021
Aspartaam is een kunstmatige zoetstof, aanwezig in meer dan 6000 produkten. De voedingsindustrie beweert dat aspartaam helpt om af te vallen, maar waarom is obesitas dan zo'n groot probleem?

Aspartaam (E951) is een zeer zoete chemische stof die vele gezondheidsproblemen veroorzaakt waaronder migraines, diabetes, MS, epilepsie, obesitas, kanker, hersenstoornissen, ADHD, etc.
http://aspartaam.nl
http://wanttoknow.nl/gezondheid/waar-rook-is-is-vuur-aspartaam-is-gif
http://greenmedinfo.com/toxic-ingredient/aspartame#focused-research http://laleva.cc/food/aspartame_scd.html

Aspartaam wordt gemaakt uit de ontlasting van genetisch gemanipuleerde E-Coli bacterie... http://naturalnews.com/041766_aspartame_GM_bacteria_patent.html

Het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid heeft 92(!) symptomen vastgesteld gerelateerd aan aspartaam gebruik. Meer dan 80% van alle klachten ingediend bij de Amerikaanse Voedsel en Waren Dienst zijn klachten over aspartaam!
http://sweetpoison.com/articles/0706/aspartame_symptoms_submit.html

Aspartaam documentaire 'Sweet Misery':
http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A

Aspartaam breekt af in drie giftige bestanddelen:
1. Methanol. Dit is de giftige alcohol en breekt af in formaldehyde, een uiterst giftige stof, gebruikt voor balseming.
http://drbenkim.com/articles-artificialsweeteners.html

2. Phenylalanine. Deze stof vermindert de hoeveelheid serotonine in de hersenen, wat leidt tot opvliegers, depressies en een verhoging(!) van de eetlust. De consumptie van aspartaam is één van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas crisis...
http://naturalnews.com/001253.html

3. Aspartisch zuur. Dit is een neurologisch gif vergelijkbaar met MSG. Geloof niet langer de leugens van de voedingsindustrie en de 'main stream' media. In tegenstelling tot wat de 'experts' beweren, aspartaam is NIET veilig!
http://wanttoknow.nl/overige/mind-control/aspartaam-van-gifstof-tot-zoetstof

Vermijdt aspartaam voor 60 dagen en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://sweetpoison.com/aspartame-detox.html
http://dietdrinkaddiction.com

"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)

Let op! In veel produkten wordt aspartaam vervangen door sucralose (Splenda, E955), Neotaam (E961) of Advantaam. Deze zoetstoffen zijn echter ook zeer giftig!
http://aspartaam.nl/artikelen/advantaam.php
http://products.mercola.com/sweet-deception
http://splendaexposed.com
http://naturalnews.com/035016_aspartame_neotame_NutraSweet.html

Aspartaam of andere giftige kunstmatige zoetstoffen zitten in duizenden 'light' producten zoals frisdrank, tafelzoetjes, fruitsappen, fruitconserven, limonade siroop, yoghurt, kwark, yakult, taart, snoepjes, kauwgom, graanproducten, chips, kindertandpasta en zelfs in medicijnen en vitamines!

Bijvoorbeeld Cola Light, Coke, Sprite & Fanta Zero, Pepsi Max, Pepsi Next, Pepsi Light, Aquarius Zero, DubbelFrisss Light, Rivella, Sisi, Crystal Clear, Lipton Ice Tea Zero/Light, Optimel, ViFit, Optifit, Linessa, Topvit, Vitalinea, Yakult Light, Campina Goede Morgen, Monster Energy Lo-Carb, Canderel, Natrena, Stimorol Ice, Fusion, Sportlife, Freedent, Mentos, Smint, Sanoform, Dietcare, Kristalzoet, Fit & Sweet. http://aspartaam.nl/info/producten.php
http://aspartaam.nl/info/medicijnen.php

Zoetstoffen die U beter ook kunt vermijden:
Acesulfaam K (E950), Cyclamaat of Cyclaamzuur (E952), Isomalt (E953), Saccharine (E954), Sucralose (merknaam Splenda, E955), Alitaam (E956), Neohesperidin (E959), Neotaam (E961), Zout van Aspartaam-Acesulfaam (E962), Maltitol (E965), Lactitol (E966), Xylitol (E967), Sorbitol (E420), Mannitol (E421), Glycerol (E422).

Relatief veilige zoetstoffen:
Thaumatin (E957). Thaumatin (E957), stevia extract or steviol glycosides (E960).

Gezondere suikervervangers:
Organische rietsuiker, kokosnectar, palmsuiker, honing, ahornstroop en stevia, een natuurlijke zoetstof, al eeuwen gebruikt in Paraguay!
http://esstevia.nl
http://stevija.nl
http://steviaproducts.be
http://justlikesugar.com

Aspartaam-vrije kauwgom:
http://chewsygum.com
http://zellies.com
http://thepurcompany.com

Schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
https://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html

Meer info:
http://fonteine.com/aspartaam.html
http://leefbewust.com/themas/aspartaam.html
http://aspartaam.com
http://gedachtenvoer.nl/?s=aspartaam
http://mpwhi.com/main.htm
http://sweetpoison.com
http://aspartame.mercola.com
http://activebeat.com/diet-nutrition/10-reasons-to-avoid-aspartame-at-all-costs http://naturalnews.com/aspartame.html
http://thetruthaboutstuff.com
http://scribd.com/document/137140610/Aspartame
Keywords
canceraspartamedutchkanker
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