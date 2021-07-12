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Fully vaccinated people to be "covid"
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321 views • July 12, 2021
https://www.minds.com/research_start_point/ https://gab.com/stop_dirty_government
UK Minister: Fully vaccinated people are much more likely to get Covid
Grant Shapps, the UK's transport secretary, made quite a remarkable statement on the morning program BBC Breakfast.
HE SAID THEY CARRY THE "COVID VIRUS" FROM THE "VACCINE"
- WHICH IS CORRECT IN THAT THE POISON BEING CALLED "VACCINE" PRODUCES AN ANOMALY THAT CAN BE LABELED LATER ON AS ANY TYPE OF "VIRUS"
BECAUSE THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IS DESIGNED TO – BESIDES MURDERING AND MUTILATING - IT IS DESIGNED FOR ALL PEOPLE INJECTED WITH IT TO COME UP "POSITIVE" ON THE "COVID19" TESTS – THAT ARE ALL FAKE TESTS – BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS "COVID19" – IT HAS NEVER BEEN RELIABLY ISOLATED AND IT IS IMPOSSIBLE TO HAVE A TEST FOR IT – ALL THE "TESTS" TEST FOR BITS OF EVERYTHING AND BESIDES GIVING MOSTLY FALSE POSITIVES AND "REAL" POSITIVES DO NOT MEAN ANYTHING – MURDEROUS CRIMINAL POLITICIANS CONTINUE TO PUSH THIS SOCIAL DISTANCE, "VACCINE" SCAM ARE CRIMINALS AND THEY ARE INVITING MORE BIOTERRORISM FROM FAUCI/BIRX GATES + CHINA MAKE A VIRUS MAKE A "VACCINE" CORPORATION – THESE POLITICIANS MUST AND WILL PAY FOR THEIR CRIMES.
UK Minister: Fully vaccinated people are much more likely to get Covid
Grant Shapps, the UK's transport secretary, made quite a remarkable statement on the morning program BBC Breakfast.
HE SAID THEY CARRY THE "COVID VIRUS" FROM THE "VACCINE"
- WHICH IS CORRECT IN THAT THE POISON BEING CALLED "VACCINE" PRODUCES AN ANOMALY THAT CAN BE LABELED LATER ON AS ANY TYPE OF "VIRUS"
BECAUSE THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IS DESIGNED TO – BESIDES MURDERING AND MUTILATING - IT IS DESIGNED FOR ALL PEOPLE INJECTED WITH IT TO COME UP "POSITIVE" ON THE "COVID19" TESTS – THAT ARE ALL FAKE TESTS – BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS "COVID19" – IT HAS NEVER BEEN RELIABLY ISOLATED AND IT IS IMPOSSIBLE TO HAVE A TEST FOR IT – ALL THE "TESTS" TEST FOR BITS OF EVERYTHING AND BESIDES GIVING MOSTLY FALSE POSITIVES AND "REAL" POSITIVES DO NOT MEAN ANYTHING – MURDEROUS CRIMINAL POLITICIANS CONTINUE TO PUSH THIS SOCIAL DISTANCE, "VACCINE" SCAM ARE CRIMINALS AND THEY ARE INVITING MORE BIOTERRORISM FROM FAUCI/BIRX GATES + CHINA MAKE A VIRUS MAKE A "VACCINE" CORPORATION – THESE POLITICIANS MUST AND WILL PAY FOR THEIR CRIMES.
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